В Україні за вихідні бензин подорожчав, але мінімально

В Україні за минулий уїк-енд вартість бензину змінилася мінімально. Тільки три оператори паливного ринку підвищили цінники, решта поки що вичікують.

На заправках мережі «Автотранс» за вихідні ціни на бензин збільшилися на 50 копійок за літр — до 21,43 грн/л на бензин А-92 і до 22,43 грн/л на бензин А-95.

На заправках мережі BVS за минулий уїк-енд бензини А-92 і А-95 виросли в ціні на 30 копійок за літр – до 20,99 та 21,99 грн за літр відповідно.

На заправках Motto бензини за вихідні подорожчали на 17 копійок — до 17,79 (А-92) та 18,91 грн/л (А-95) відповідно.

Більше ні одна роздрібна мережа операторів паливного ринку на вихідних вартість бензину не підвищувала. Зараз на українських АЗС бензин А-92 в середньому коштує 20,92, а бензин А-95 – 21,97 грн за літр.

Нагадаємо, що в квітні-травні в Україні вартість бензину в середньому знизився на 2,65 грн за літр. Однак, після пом’якшення карантину цей процес обернувся назад. Минулого тижня підвищили ціни АЗС, які працюють в економ-сегменті.