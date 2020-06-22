Іран «найближчими днями» відправить у Францію чорну скриньку літака МАУ, — МЗС

Влада Ірану пообіцяла «найближчими днями» відправити у Францію для аналізу бортовий самописець літака «Міжнародні авіалінії України», який іранські ППО збили біля Тегерана.

Про це глава МЗС Ірану Мохамед Джавад Заріф заявивши під час розмови з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем, – передає Громадське.

Також Заріф запевнив свого канадського колегу, що Іран поінформував Україну про свою готовність вирішувати юридичні питання, порядок виплати компенсації родинам загиблих, а також компенсації за сам збитий літак.

Глава МЗС Ірану водночас стверджує, що українська влада поки не призначила делегацію для проведення переговорів.