НБУ дозволив банкам не обслуговувати нервових та підозрілих клієнтів

Національний банк України змінив правила обслуговування клієнтів банківськими установами для запобігання підозрілим фінансовим операціям та відмиванню грошей, склавши список ознак, на які мають звертати увагу працівники сфери.

Про це йдеться у Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу, ухваленому Національним банком 19 травня.

Зокрема, положення містить такі індикатори підозрілості фінансових операцій:

Клієнт (представник клієнта) не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності).

Неможливо зв’язку язатися із клієнтом (представником клієнта) за допомогою наданих ним даних, зокрема за адресою місцезнаходження, проживання або за зазначеним номером телефону та електронною поштою (особливо в короткі терміни після надання такої контактної інформації).

Клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба у яких не є зрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам.

Клієнт (представник клієнта) нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку.

Клієнт демонструє незвичну зацікавленість вимогами законодавства у сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму та внутрішньої системи протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму банку.

Клієнт (представник клієнта) скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк живити у нього відповідні підтвердні документи та/або роз’яснення.

Клієнт (представник клієнта) наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на ті причин (підстав).

Клієнт (представник клієнта) пропонує гроші, подарунки або інший вид подяки працівникові банку за проведення фінансової операції у незвичний або підозрілий спосіб.

Фінансові операції за рахунком фізичної особи не відповідають ризикпрофілю клієнта (зокрема віку, професії, доходів).

Клієнт демонструє незнання інформації, що стосується фінансових операцій за його власним рахунком, та або/не може пояснити їх зміст.

Клієнт незвично та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи відсутність будь-яких зв’язків із незаконною діяльністю.

Характер фінансової операції та/або обставини, за яких вона ініціюється, дають підстави вважати, що вона здійснюється від імені та/або на користь іншої сторони, особа якої не розкрита банку. Рахунками кількох клієнтів, між якими немає логічно пояснюваних взаємозв’язків, управляє один і той самий представник.

Представник клієнта ‒ фізичної особи не має чітких та зрозумілих стосунків із клієнтом (наприклад, особа не є родичем, членом сім’ї, адвокатом). Є очевидні ознаки того, що інші особини контролюють проведення фінансової операції (клієнт читає все з нотаток або телефоном чи інші особи стежать за клієнтом у приміщенні відділення або залишаючись ззовні).

Мета чі мотивація відкриття рахунків нерезидентами в Україні є непереконливою або незрозумілою. Клієнт постійно наполягає на обслуговуванні в одного працівника банку, навіть якщо це звичайні операції, та/або припиняє здійснювати фінансові операції через банк на період відсутності конкретного працівника.

Як пояснюється у тексті постанови, вона покликана забезпечити реалізацію вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.