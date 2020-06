Був де Голль антисемітом?

Ставлення легендарного героя Франції і самого відомого її президента генерала Шарля де Голля до євреїв і Ізраїлю неоднозначно. З одного боку, відома його оцінка участі євреїв у французькому Опорі, зроблена нібито на урочистостях на честь визволення Парижа: «Синагога дала більше солдатів, ніж церква». З іншого – невідомо, чи дійсно він вимовляв цю фразу. З одного боку, Франція де Голля була основним, якщо не єдиним постачальником важкого озброєння молодому єврейській державі, без французьких бойових літаків Ізраїлю не вдалося б здобути перемогу в Шестиденної війни. З іншого боку, після початку війни де Голль ввів найсуворіше ембарго на постачання озброєння Ізраїлю, коли ЦАХАЛ перебував у життєвій залежно від цих поставок. Але де Голль адже попереджав: хто почне бойові дії першим – тому буде відмовлено в зброю. Першим був Ізраїль. Так що послідувало суворе ембарго по відношенню до нього не обов’язково могло бути проявом антисемітизму генерала, а просто вірністю слова: сказав – покарав…

Однак свідоцтво, яке представляє автор МОЗ Лев Шапіро дуже авторитетно, щоб залишати сумніву.

МОЗ

Генерал Шарль де Голль був махровим антисемітом. Щоб пояснити це твердження, слід звернутися до легендарної особистості відомого британського історика ХХ століття, випускника, а потім і почесного доктора Оксфордського університету сера Мартіна Гілберта, з яким мені пощастило бути знайомим, вести з ним регулярну переписку і навіть подружитися.

Мартін Гілберт добре відомий у світі як автор 88 книг, які включають і підготовлену їм в якості офіційного біографа Вінстона Черчілля 8-томну біографію легендарного британського прем’єра, що згадується в книзі рекордів Гіннеса як найбільша біографія у світі. Серед його праць є і книги по історії ХХ століття, Другої світової війни, а також Голокосту, історії єврейського народу та іудаїзму.

У 1983 році, працюючи над останнім томом біографії Черчілля, він приїхав в СРСР з метою збору архівних матеріалів про троїстої зустрічі в Ялті Сталіна,

Черчілля і Рузвельта. Тоді ж він познайомився зі мною і багатьма відмовниками в Москві та Ленінграді, а повернувшись в Лондон, під враженням цих зустрічей

написав книгу «Євреї надії» («Тһе Jews of hope. The Plight of Soviet Jewry»).

Його книга нагадувала книгу «Євреї мовчання» («The Jews of Silence») лауреата Нобелівської премії миру Елі Візеля, написану ним після поїздки в СРСР в 1965 році. З Візелем мені теж довелося познайомитися, але пізніше, при його повторному приїзді в СРСР в 1985 році. Елі Візель був під час війни депортований підлітком з Румунії в Біркенау, пройшов через Освенцім і Бухенвальд, втратив в таборах батьків і молодшу сестру.

Книга Мартіна Гілберта про радянських євреїв була більш рішучої і оптимістичною. Крім того, він продовжував чинити нам постійну моральну підтримку, вів регулярну переписку зі мною та іншими відмовниками. Їм були опубліковані в різних газетах кілька емоційних статей про відмовників, а також про нашу родину і, зокрема, нашої дочки, «народженої

у відмову».

Наш тривалий 11-річний відмова у виїзді з СРСР до Ізраїлю завершився в грудні 1987 року, завдяки допомозі, яка прийшла з Лондона, а нашої доброї «рятівницею» з’явилася прем’єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер, яка серед західних лідерів мала найбільш теплі відносини і взаємну

симпатію з керівником СРСР М. С. Горбачовим.

На 8-10 грудня 1987 р. у Вашингтоні був призначений саміт президента США Р. Рейгана з М. С. Горбачовим для підписання угоди про

знищення ракет середньої і малої дальності. По дорозі в Вашингтон Горбачов

зробив зупинку в Лондоні 7 грудня для зустрічі з Маргарет Тетчер. Тоді вона звернулася до нього з проханням дозволити моїй родині виїзд з СРСР до Ізраїлю,

і на наступній же тижня ми отримали дозвіл радянських властей.

Ми прилетіли в Ізраїль в лютому 1988 року, а через кілька місяців я отримав запрошення приїхати в Англію в липні, з урахуванням запланованої зустрічі з Маргарет Тетчер, яку я мав намір особисто подякувати за допомогу, люб’язно надану нашій родині, а також щоб зустрітися

з численними друзями, підтримують нас багато важкі роки перебування у відмові.

Перебуваючи в Лондоні кілька днів, я знову зустрівся з Мартіном Гілбертом, який подарував мені запам’яталася на все життя персональну екскурсію

по центру міста, супроводжувану його чудовими розповідями і історіями про дуже цікаві події, з подробицями і неодмінною згадкою осіб – учасників конкретних подій.

Зупинившись біля великого і красивого жовтого особняка в самому центрі, біля популярної вулиці Пікаділлі, він розповів таку історію.

Під час 2-ї світової війни в цьому будинку жив Моріс Шуман – французький

журналіст, один з активних учасників французького Опору, який був у ті роки рупором вільної Франції на радіостанції Бі-Бі-Сі. Після війни він був міністром у ряді французьких урядів, а при президентові Жоржі Помпіду – міністром закордонних справ з 1969 по 1973 роки.

В 1943 році Уїнстон Черчілль запросив до Лондона генерала Шарля де Голля, керівника французького Опору, і запропонував йому в якості

резиденції оселитися в цьому особняку, вважаючи, що він буде почувати себе як вдома, так як тут вже живе Моріс Шуман.

– Мене це навряд чи порадує, – відповів де Голль, додавши, що Шуман – єврей.

– Але він же в 1942 році перейшов з іудаїзму в католицтво, – нагадав йому Черчілль.

– Це не має для мене ніякого значення, – заперечив де Голль і тут же пояснив: «Можливо, що тепер у світі стало одним католиком більше, але ні в якому разі не стало одним євреєм менше».

Даний епізод наочно підтверджує махровий антисемітизм Шарля Де Голля, хоча і виражений їм такою, на його думку, «особливо витонченій формі.

До речі, розказана М. Гілбертом історія про Шарля де Голля, однозначно пояснює його проарабскую і демонстративно антиізраїльську позицію

в близькосхідному конфлікті, включаючи і розпочате ним, під час свого президентства, одностороннє ембарго на постачання французької зброї Ізраїлю після перемоги у Шестиденній війні.