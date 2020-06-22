Саудівська Аравія не пустить на хадж зарубіжних паломників з-за коронавіруса

Міністерство хаджу (хадж — відвідання Мекки і її околиць в певний час) Саудівської Аравії оголосило про початок сезону паломництва 2020 року. При цьому відомство з метою стримування поширення Covid 19 скасував у нинішньому році доступ до святих місць ісламу в Мецці і Медіні для паломників з-за кордону.

«Хадж відбудеться за участю вельми обмеженого числа паломників різних національностей, що проживають на території країни», — заявили в міністерстві.

У 2020 році хадж за місячним календарем випадає на 28 липня — 2 серпня. Щорічно в ньому беруть участь більше 3 мільйонів чоловік, причому понад 2 мільйонів мусульман приїжджають з-за кордону. При такому скупченні людей важко забезпечити дотримання безпечної дистанції та не допустити поширення інфекції.

Саудівська Аравія посідає перше місце серед арабських країн за кількістю інфікованих коронавірусом. До сьогоднішнього дня там виявлено 161 тисяча заразилися. 1 307 хворих померли.

В рамках заходів з протидії поширенню вірусу в королівстві з кінця березня були закриті всі мечеті. З червня їх почали поступово відкривати. З благословення зберігача двох святинь в Мецці і Медіні короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда поновилися молитви в Мечеті пророка в Медіні. Але головна святиня мусульман — Велика (Заповідна) мечеть у Мецці — поки що закрита.

Церкви та інші місця зібрань віруючих часто стають вогнищами коронавіруса. Наприклад, спалах була зафіксована в кінці травня в баптистської церкви Франкфурта.