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Повторні тести на коронавірус у гравців «Олімпіка» виявилися негативними

23.06.2020

Гравці здали аналізи в іншій клініці.

Футболісти донецького клубу «Олімпік» повторно пройшли тестування на наявність коронавирусной інфекції. Всі результати виявилися негативними.

Відзначається, що гравці здавали аналізи в іншій клініці.

На вихідних донецький клуб повідомив про наявність інфекції у двох учасників команди. Зазначалося, що футболісти і персонал команди у вівторок пройдуть повторне тестування на COVID-19.

З-за виявлених випадків зараження коронавірусом в донецькому клубі на невизначений термін був перенесений матч 27 туру української Прем’єр-ліги з львівськими «Карпатами».

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