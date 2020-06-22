Лукашенко поставив «залізобетонну» завдання виробляти зброю та боєприпаси всередині країни

Президент Білорусі Олександр Лукашенко побував у розташуванні 38-й Брестській окремої гвардійської десантно-штурмової бригади. Під час зустрічі з військовими, він заявив про необхідність нарощувати всередині країни виробництво різних видів озброєнь — від стрілецької зброї до сучасних ракет.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Мною поставлена залізобетонна завдання: якщо ми хочемо захиститися, ми повинні основні боєприпаси і зброю виробляти самі. І далі ми будемо намагатися виробляти своє, починаючи від стрілецької зброї і закінчуючи найсучаснішими ракетами типу «Полонез» і ще краще. Звичайно, у нас немає таких можливостей, як у деяких. Але тим не менш дисципліна, старанність, мізки, можливість і здатність зібрати в кулак по копійці — і бачите, ми дещо навчилися робити», — зазначив президент.

За його словами, підтримувати боєздатність збройних сил країни особливо актуально в умовах загострення глобальних суперечностей, коли девальвована роль міжнародних організацій, включаючи ООН і ОБСЄ.

Лукашенко також згадав продовжуються спроби окремих держав переписати історію і принизити роль Білорусі у Другій світовій війні.

«Ми опираємося, це теж і наше надбання. Тому ми не можемо віддати цю перемогу», — сказав білоруський лідер.