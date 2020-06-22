У Львівській області відновили роботу громадського транспорту, де дозволили їздити тільки в масках

У Львівській області відновлюють роботу громадського транспорту. Пасажирам необхідно дотримуватися масочного режиму, а число людей в маршрутках не повинна перевищувати кількість місць для сидіння. Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА, у понеділок, 22 червня.

«Сьогодні комісія дозволила роботу громадського транспорту, адже тисячі людей щодня з області їдуть до Львова на роботу, це призводить до скупчень людей, функціонування нелегальних перевізників. Я переконаний, що законні транспортні перевезення дадуть можливість контролювати всі маршрути, а також – розвантажити існуючі маршрути», — цитують у повідомленні слова голови Львівської ОДА Максима Козицького.

За його словами, зокрема, заборонено перебувати в громадському транспорті без масок або респіраторів, кількість пасажирів не може перевищує кількість місць для сидіння.

Відзначається, що за дотриманням карантинних норм будуть стежити мобільні групи у складі співробітників поліції, Госпотребслужбы та місцевого самоврядування.