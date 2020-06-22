У МОЗ пояснили, як повинен вести себе лікар потенційного хворого з коронавірусом

У Моз розповіли, як повинен поступати лікар при появі симптомів коронавіруса у людини, який раніше контактував з хворим.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.

Для початку лікар повинен повідомити про зараженому в заклад охорони здоров’я, куди планується направити пацієнта для проходження тесту на коронавірус і подальшого розміщення у разі підтвердження діагнозу.

Під час транспортування потенційного зараженого потрібно переконатися .що він у масці (якщо немає протипоказань для її носіння). Транспортування має проходити виключно на машині швидкої допомоги або особистому транспорті, щоб не піддавати ризику пасажирів громадського транспорту.

Необхідно стежити за дотриманням безпечної дистанції між пацієнтом і оточуючими, а також респіраторної гігієни, якщо стан людини дозволяє виконувати ці рекомендації. Всі контактуєчі з пацієнтом повинні дотримуватися дистанції, ретельно мити руки і дотримуватися всі умови особистої гігієни.

Також потрібно регулярно дезінфікувати всі потенційно заражені контактні поверхні.