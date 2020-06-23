«Гасел на кшталт „За Батьківщину! За Сталіна!“ у нас не було»

Жахи і підлості Великої Вітчизняної війни — очима фронтовика

У День пам’яті і скорботи ми публікуємо фрагменти військових спогадів Михайла Сукнева «Записки командира штрафбату». Уродженець Алтайського краю, Михайло Іванович з 1941-го і протягом більше трьох років воював на передовій, командував стрілецьким, а пізніше штрафним батальйонами. Пам’ять ветерана свідчить про підлості радянського командування, малює картини жахів війни і портрети героїв-фронтовиків. Разом з тим, в мемуарах Сукнева наводяться уривки зі спогадів маршала Кирила Мерецкова: таким чином, читач бачить війну і з окопів, і з штабів.

1941: «Наша піхота ламала оборону противника багнетом і гранатою, несучи великі втрати»

Нас, розвідників, послали на Ільмень-озеро [під Новгородом]. Завірюха, зима почалася як слід. До німців три кілометри. Подивилися в бінокль, вирішили йти за «язиком». Дня через три пішли, п’ятнадцять чоловік з гвинтівками. Я — командир взводу. Обходимо ополонки, від води — пар, імла. І раптом з імли перед нами виникають німці, теж розвідка, стільки ж осіб. Навколо гладь, ні горбика, на три кілометри чистенький сніжок… Ми посередині озера, між нами кілька метрів. Постояли. Що робити? Гвинтівка є гвинтівка, автомат є автомат. Ближній бій. Ми їх ополовиним, вони нас всіх зріжуть. А ті теж думають. Адже вони не знають, що у нас рушниці, зброя закручено білим. Йти на самознищення нікому не хочеться… Ми задкуємо назад, і вони теж. Задкували, задкували і зникли. Повернулися ми, особливому відділу про це, звичайно, ні звуку, всіх могли ув’язнити.

***

До кінця січня став очевидним провал Любанського операції. Причини провалу вказані командувача Волховським фронтом К. А. Мерецковым у мемуарах «На службі народові». Він пише: «Загальне співвідношення сил і засобів до середини січня складалося, якщо не враховувати танкових сил, на користь наших військ: в людях — в 1,5 рази, в гарматах і мінометах — в 1,6 і в літаках — у 1,3 рази. На перший погляд це співвідношення було для нас цілком сприятливим. Але якщо врахувати слабку забезпеченість засобами озброєння, боєприпасів, усіма видами постачання, нарешті, підготовку самих військ і їх технічну оснащеність, то наше „вищість“ виглядало в іншому світлі.

Формальний перевагу над противником в артилерії зводився нанівець недоліком снарядів. Який толк від мовчазних знарядь? Кількість танків далеко не забезпечувала супровід і підтримку навіть перших ешелонів піхоти.

2-а Ударна і 52-я армії взагалі до початку наступу не мали танків. Ми поступалися супротивникові і в якості літаків, маючи в основному винищувачі застарілих конструкцій та нічні легкі бомбардувальники В-2.

Михайло Сукнев„Вікіпедія“

Наші війська поступалися ворогові в технічному відношенні взагалі. Німецькі з’єднання і частини порівняно з нашими мали більше автоматичної зброї, автомобілів, засобів механізації будівництва оборонних споруд і доріг, краще були забезпечені засобами зв’язку і сигналізації. Всі армії фронту були у нас чисто піхотними. Війська пересувалися виключно в пішому строю. Артилерія була на кінній тязі. В обозі переважно використовувалися коні. В силу цього рухливість військ була вкрай повільної.

Наша піхота з-за відсутності танкової та авіаційної підтримки змушена була ламати оборону противника багнетом і гранатою, несучи при цьому великі втрати… Слід зазначити, наприклад, що знову прибулі частини 59-ї та 2-ї Ударної армій, сформовані в короткі терміни, не пройшли повного курсу навчання. Вони були відправлені на фронт, не маючи твердих навичок у тактичних прийомах і в поводженні зі зброєю».

1942: «Ми дізналися сповна ціну багатьох наших „батьків-командирів“! Смішна!»

Батальйон кожні чотири місяці змінювався майже повністю. Убиті, поранені, померли від розриву серця, цинги і туберкульозу. Залишалися одиниці… Ми не встигали досчитываться товаришів, як їх забирала свинцева буря. Сьогодні взяли з «великої землі» поповнення, а до ранку багатьох уже немає в живих… Поранених везли навалом на критих брезентом вантажівках. Крізь щілини днищ кузовів струменіла кров, застигаючи в повітрі. Мороз доходив ночами за мінус сорок… Дивишся в кіно «романтику» війни і дивуєшся: де вона була?

***

У цій війні ті, хто її пройшов крізь море вогню в перших лініях бойових дій і дивом вижив, дізналися сповна ціну багатьох наших «батьків-командирів»! Смішна!!! Колір армії, кращих командирів і командармов, «вождь» з підручними НКВС «своєчасно» відправив у інший світ, ніби на догоду німецькому командуванню. Мало перед війною залишилося в нашій армії тлумачних офіцерів і генералів. Василевський, Рокоссовський, начальник Генштабу Шапошников…

На своєму рівні я трохи зустрів порядних командирів. Інших привозили звідкись з тилу… Ніякої ініціативи. Поки наказу немає, нікуди не піде. А надійде наказ, вже пізно…

Я пишу тільки те, що мені довелося самому бачити і пережити. Скільки даремно було пролито крові річкою під командуванням генерала армії К. А. Мерецкова, командувача Волховським фронтом…

Початковий період Великої Вітчизняної войныСайт Міноборони

К. А. Мерецков у мемуарах «На службі народові» визнає, що «невдало були підібрані окремі воєначальники. Дозволю собі зупинитися на характеристиці командувача 2-ї Ударної армії генерал-лейтенанта Р. Р. Соколова. Він прийшов в армію з посади заступника наркома внутрішніх справ. Брався за справу гаряче, давав будь-які обіцянки. На практиці ж у нього нічого не виходило. Видно було, що його підхід до рішення задач в бойовій обстановці ґрунтувався на давно віджилих поняттях і догмах. Ось витяг з його наказу № 14 від 19 листопада 1941 року:

„1. Ходіння, як повзання мух восени, скасовую і наказую надалі в армії ходити так: військовий крок — аршин, їм і ходити. Прискорений — півтора, так і натискати.

2. З їжею не ладен порядок. Серед бою обідають і марш переривають на сніданок. На війні порядок такий: сніданок — затемна, перед світанком, а обід — затемна, ввечері. Вдень вдасться хліба або сухар з чаєм пожувати — добре, а ні — і на цьому спасибі, благо день не особливо довгий.

3. Запам’ятати всім — і начальникам, і рядовим, і старим, і молодим, що вдень колонами більше роти ходити не можна, а взагалі на війні для походу — ніч, ось тоді і маршируй.

4. Холоду не боятися, бабами рязанскими не обряжаться, бути молодцями і морозу не піддаватися. Вуха і руки розтирай снігом!“

Ну чим не Суворов? Але ж відомо, що Суворов, крім віддачі помітних, проникаючих в солдатську душу наказів, дбав про військах. Він вимагав, щоб усі були добре одягнені, озброєні і нагодовані. Готуючись до бою, він враховував все до дрібниць, особисто займався рекогносцировкою місцевості і підступів до укріплень, противника. Соколов же думав, що вся справа в лихий папірці, і обмежувався в основному тільки наказами».

Репетиція параду в МосквеРРІ / Keystone Press Agency / Global Look Press

Від себе до цих слів додам, що особливо жорстоким і бездарним був командувач нашої 52-ю армією генерал-лейтенант Яковлєв. Замість того, щоб постачати армію, досить нечисленну, необхідним боєзапасом, він гнав батальйони і полки в заздалегідь провальні операції з великими втратами, що я бачив і пережив… Про Яковлеве говорили в штабах армії: «Нездара і солдафон!»

Не кращим був і командир нашого 1349-го полку, з капітанів став майором, Іван Пилипович Лапшин. Це був еталон бездарності і упертість, байдужість до підлеглих і нещадності до них же. Страшний чоловік — такий командир в бойовій обстановці. Він говорив крізь зуби і рідко, в основному вигуками. Жодної книжки він, видно, за все життя не прочитав, але перед начальством був угодник і виглядав привабливо… Командував він разведбатом в танкової дивізії, але освіта військове мав — приблизно за тримісячні курси. Трохи брав участь у Громадянській війні. Таких я зустрічав в подальшому, як на замовлення.

[…] Лапшин вирішив пустити розвідку, пошук за «язиком» через лід Волхова. Шестеро російських богатирів від двадцяти до двадцяти п’яти років в маскхалатах, з гвинтівками (автоматів не було тоді навіть в дивізії) рушили навскоси до німецької обороні, то і справа світиться ракетами. Було абсолютно ясно: люди при місячному світлі крізь хмари будуть розстріляні напевно! Так воно і сталося: навіть не допустивши до дроту, фріци з кулеметів розстріляли нашу розвідку. Попихкуючи люлькою, наш полковий командир мовчки повернувся і попрямував у свій штаб. Ні оха, ні подиху. Розвідники пролежали там в снігу до буранів, коли їх винесли і поховали. Тоді я зрозумів, що це страшний чоловік. І прагнув по можливості не зустрічатися з ним.

[…] Краще бути під вогнем ворога, ніж зустрічатися з Лапшиним. Тут ми були хоч у вогні пекла, але далеко від бездарного керівництва.

До нас можна було потрапити тільки піщаним берегом Волхова, вночі. Вдень берег прострілювався противником з берегового виступу на кілометр. Щоб не допустити яку-небудь «комісію» або перевіряючих від полку і дивізії, за порадою комбата Альошина я відкривав стрілянину з ручного кулемета з вогневої точки противника на береговому виступі, який був вище нашого всього на якийсь метр. Фріц відповідав, і кулі сипали «вдовж по Пітерській» — по березі. Непрохані гості «змотували вудки», так і не побувавши у нас.

***

На початку березня 1942-го ми буквально «попливли» — траншеї заповнила снігова вода після сильних відлиг. По всій обороні, особливо до берега Волхова, вытаивали сотні і сотні вбитих німців, іспанців з «Блакитної дивізії», наших бійців і командирів… Ми опинилися посеред неосяжного кладовища. Ночами похоронні команди з дивізії армії збирали наших, складали їх пасмами по березі, щоб пізніше відносити берегом, відвозити в тил. Там нині стоїть високий бетонний пам’ятник над тисячами наших загиблих у боях героїв.

Приходжу на свій КП роти в центрі оборони, від мого блиндажика — спуск в лог, а за ним вид вдалину по березі. І лежать пасмами наші бійці, багато разуты… Моторошне видовище — десятки цих «курганів» з мертвих тіл, де кожну хвилину може виявитися хтось із нас! Німці і іспанці лежали по одному і подекуди купками, як їх вбили взимку наші бійці. Ночами я зазвичай пересувався перебіжками, зверху, поруч з траншеями і ходами сполучень, де відразу начерпаешь води і бруду повні чоботи. Але згорнути в сторону не можна: в темряві наштовхнешся на ніби металеві руку або ногу не відталого ще трупа… Пізніше ми будемо закопувати трупи наших ворогів там, де вони лежали, в ямки метр глибиною. Вони потім по ночах світилися якимось мерехтливим вогнем…

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Кого більше тут загинуло? Мабуть, однаково. На нейтралці я нарахував німецьких трупів тисячі чотири-п’ять. Іспанців ж половину ми переколотили, половина замерзла. Якось зайшли ми в їх бліндаж, 10-12 лежать, всі завмерли. Документи зібрали, повернулися. Нагород не отримали, «мова»-то живий потрібен. Дивишся, бувало, в стереотрубу або бінокль, варто противник, обмотався ковдрами, які набрав у сусідньому селі, і стрибає. Ми сміємося, ми були одягнені тепло.

***

З нами — старшина роти Севастян Костровский, він же і позаштатний писар, нещодавно з тилу, сільський вчитель-доброволець. Розповідає нам, як з новим поповненням чисельністю до взводу вони кілька днів тому рухалися від Мурах через село Дубровино. Від самих Мурах на поле шириною в два кілометри і по селу, полусожженному, де йшли запеклі бої в грудні, по всьому простору лежали наші вбиті воїни. Після смерті у них відросли великі нігті, волосся, бороди та вуса. […]

Раптом пролунав зовні вибух міни, і в наш бліндаж-землянку ввалився вартовий. Падаючи, він встиг промовити: «Гади вбили!» Не випускаючи з рук гвинтівки, він впав нам під ноги з раскроенным навпіл черепом — кров розлилася по всьому підлозі! Тільки з світанком у мене відійшло від серця те, що сталося, в який вже раз, з ще одним захисником плацдарму.

***

У Лелявине залишився без господарів величезний сіро-блакитний котище. Васька — так я його назвав. Ніби став кулеметником», хитався по всьому землянкам і був скрізь «наш» — снідає, обідає, вечеряє. Вважай, як сир у маслі катається. Одного разу його поранило в ногу, я забрав кота в медсанвзвод до Герасимову. Вилікували. Знову рана — осколок пройшов у кота в горбинке носа дірку, почав сопіти; тоді він самостійно побіг до Герасимову лікуватися! Розумниця, а не кіт!

Якось приходжу в землянку і відчув аромат парфумів. Дівчина?! Не розуміємо, звідки такі аромати. Одного разу я чатував, як кішка мишку, фріца, спостерігаючи в оптику снайперської гвинтівки з амбразуру дзоту за логом. Перевів приціл на нейтралку. Не вірю своїм очам. Подумав — заєць пробирається по мінному полю противника, ан немає — Васька! Та так акуратно — билинки не зачепить. Йшов кіт діловито від противника до нас! Під вечір він з’явився у нас вечеряти, і від нього віяло духами… фріців… У них він снідав, у нас вечеряв. Німці його ще й духами оббризкають.

***

З середини січня по липень 1942-го батальйон не мився в лазні. Не міняв білизну. Я обносився вкінець. Чоботи носив німецькі з широченними халявами. Білизна — з чорного шовку, навіть паразити скочувалися, і ми були відносно чистими. «Милися» ночами, роздягаючись до трусів — і в замет! Вода була на вагу золота. В снігу маса вбитих, а на Волхові лід промерз до півтора метрів. Приносимо лід і ставимо у відрах на грубку…

З тыловиками траплялися у мене круті розмови. Обносилися ми, як я вже сказав, до того, що з трупів німців знімали чоботи. Ось до чого дійшли нас свої постачальники! Приходжу до них:

— Дасте обмундирування?

— Так вас все одно там повбивають…

— Нині ж було! Інакше злетите на повітря. Гранату кину, я встигну піти, але ви вже тут залишаєтеся, — жартую я.

— Зараз, зараз! Пиши, Костя, щоб одягнути перший батальйон!

***

У покарання за зайві жертви, простіше кажучи пияцтво, наказав кулеметнику Орлову, хлопця років двадцяти, могутнього борцівського складу, тягнути санки з ящиками патронів для батальйону в Теремце.

— Ех, товаришу комроты! Завжди готовий! — закричав абсолютно безстрашний Орлов, ця забубенная голівонька. Бувало, обшукаємо його, посадимо в занедбану копанку на лід для витвереження, а він висунеться звідти і, піднявши руку з фляжкою, повної горілки, кричить: «Товариш комроты! Пригребайте до мене!» Я на нього рукою махнув: не набирається до п’яного стану, і то добре.

З лівого берега струмка Бобров в гирлі ми повземо по льоду. Вантаж патронів пристойний, але Орлову дарма. Коли ми під самим урвищем над Волховом прасували животами лід, зверху нас покликав німецький вартовий, ми завмерли. Полежавши без руху, рушили далі і благополучно з’явилися в Теремце. Побувавши в гостях», без нічого пустилися назад. І знову фріц нас покликав. Орлов, ні слова не кажучи, метнувся вгору, в секунди досяг траншеї і скрутив фріца так, що той випустив дух. Орлову дістався автомат і кілька заряджених рожков. Він красувався з автоматом по батальйону, бо у нас своїх автоматів не було ні одиниці! Одного разу прибув до нас комдив Ольховський, попарився в лазні і відібрав у Орлова автомат, за що вручив йому медаль «За відвагу» (другу в батальйоні після мене). Тоді я усвідомив істину: такими атлетами, як Орлів, не робляться, вони народжуються, як Стеньки Разины.

***

З оточеної і, можна сказати, загиблої 2-ї Ударної армії [генерала Власова] навіть у серпні та вересні 1942 року виходили наші люди, точніше, виповзали виснажені, як дистрофіки. До нас в роту приповзли троє: підполковник медслужби — жінка, капітан особливого відділу та старший лейтенант. В лісах вони харчувалися навіть кониною-падлом… Хтось добрий сунув капітану шматок хліба з маслом. Лікар не встигла цей хліб вирвати з рук капітана, він проковтнув половину і через секунди забився в судомах, помер!.. Таких людей твердого сплаву треба було б комфронта Мерецкову нагороджувати, представляти до звання Героя Радянського Союзу, але, на жаль…

1943: «Своїми очима бачив засилля лизоблюдів і непорядних кар’єристів»

Я — до Лапшина. Прошу викликати комдива Ольховського та скасувати штурм [Новгорода] без відповідної артпідготовки. Адже наша полкова, в одну батарею, артилерія — це крапля в морі. Кажу:

— Товаришу підполковник, зателефонуйте командиру дивізії. Відставте. Ви ж на вбивство нас посилаєте. Всіх! Живим ніхто не повернеться.

— Не можу! Наказ командарма! — різко відповів Лапшин.

Я майже благаючи не губити не тільки батальйон, але і весь полк, бо від нас видно дзвіниці Новгорода. Це значило — противник нас просто розстріляє на цьому пойменном крижаному полі! Не допомогло! Я був сам попрямував до Ольховського, до штабу дивізії, в ближній ліс. Але Лапшин «проявив характер»:

— Забороняю, капітан Сукнев!

Тут вже могло послідувати суворе покарання за звернення до вищого начальства, минаючи прямого командира!

6:45. Команди немає. Ну, думаємо, скасують штурм… Але не тут-то було. Черговий телефоніст батальйону передав від Лапшина:

— Починати штурм! Команда нуль-першого!

Ми зрозуміли, що нам з цього бою живими не вийти. Обнялися. Командири рот, наш штаб прощалися один з одним… І ніяких закликів, ні гасел на кшталт «За Батьківщину! За Сталіна!» у нас не було… Це треба було бачити. Це був справді масовий героїзм, не бачений мною ніколи! Ці російські чудо-богатирі пішли на смерть, виконуючи свій обов’язок перед Батьківщиною. Не за Сталіна, не за партію. За свій рідний будинок і сімейне вогнище!

[…] Бачимо — гуркіт водяної стіна стали, наче цунамі, насувалася на нас! І грянув безперервний вибух, від якого у мене ледь не лопнули барабанні перетинки в вухах, а багато надовго оглухли. Німці відкрили стрілянину з 500, якщо не більше, знарядь, і всі снаряди осколково-вибухових або шрапнель! Не досягаючи землі, вони рвалися над нею в 10-15 метрах, вражаючи все живе… Траплялися вбиті наші, по двоє-троє, але це були не трупи, це були безтілесні останки! Пусте обмундирування, без голів, порожні мішки з чобітьми, навіть без кісток! Вибух бризантної снаряда над головою — і людини немає, він вже «без вісті зниклий». При вибуху такого снаряда температура сягає двох тисяч градусів, і людина випаровується миттєво.

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Десь до обіду над нашими головами заклацали кулі, явно снайперів, і не одного. По кому? Ми не відразу зрозуміли. І раптом на краю вирви виріс у свій величезний зріст потужний по-ведмежому солдатів з хозвзвода Шорхин! За спиною у нього термос з супом. В руці інший термос — з кашею. Весь Шохін обвішаний фляжками з чаєм, водою і наркомовской горілкою… Одна з фляжок прострелено, але Шохін цього не помічає.

— Здравія бажаю, товаришу комбат! — гаркнув він.

Ми його миттю стягли в воронку за ноги. Йдучи до нас по відкритому полю, він не зрозумів, що снайпери мітять саме в нього, а повний спокій російської, мабуть, збило з пантелику німецьких стрільців.

Ще в Лелявине я списав Шохіна з кулеметників, направивши в хозвзвод до Федорову. Шохін постійно засинав на годиннику в окопах, але силищу мав кінську. Що і потрібно було в хозвзводе. Я зняв з себе медаль «За бойові заслуги» і прикріпив її на грудях Шохіна. Про себе подумав: «Все одно загину…»

— Нуль-перший викликає до себе!

Це до Лапшина. Що ще він задумав, не знаю, але не добро — це ясно.

З Лапшиним розмову був коротким, як постріл:

— Чому ви не зібрали з поля зброю? Це пахне трибуналом!

— Як тільки звільнимо Новгород, якщо будемо живі, то й зберемо зброю там, за «земляним валом висотою з чотириповерховий будинок! — відпарирував я, не дбаючи про свою кар’єру, бо тоді вирішив: якщо виживу, то із закінченням війни попрощаюсь з армією, в якій своїми очима бачив засилля лизоблюдів і непорядних кар’єристів.

На цьому наша розмова закінчилася. Що зробив батальйон? Що там зараз? Які втрати? — про це Лапшин не поставив жодного питання. Казав мені постійно Токарєв: «Йди до мене, кинь Лапшина… Ви один одного стріляти скоро будете!» Я відмовився. Звик до свого батальйону, не міг залишити хлопців. А ці хлопці загинули під Новгородом. З 450 осіб в строю залишилося 15…

Два інших полку при тому штурмі Новгорода зазнали незначних втрат… Ми вмилися кров’ю. Найтяжчі втрати і абсолютно невиправдані. І нічого, з Лапшина і Ольховського як з гусаків вода!.. Після війни вже я стояв на тому валу — величезній стіні. По ній на трійці можна їхати. Коли я розповідав про це штурмі екскурсоводу, яка возила нас, ветеранів, за Новгороду в 1984 році, вона заплакала — не знала про те, скільки тут полягло.

***

Вранці я затримався в наметі — мені принесли з майстерні новеньке обмундирування. Надівши його, я крутився перед оконцем намети: знову помилка, трохи тисне кітель під пахвами. Раптово раздвинулась плащ-намет біля входу, і увійшов першим полковник інтендантської служби Грачов — начальник тилу фронту. За ним висунувся Мерецков. Вище його голови — голова Тимошенко, тоді нашого кумира — з часів його призначення наркомом оборони ще до війни, коли він цупко підтягнув армію.

Грачов до мене. Крутить мене туди і сюди, як манекен. Хвалить:

— Ну що, відмінна форма. І сидить чудово!

Фігура у мене була тоді гарна, спортивна. Не встиг я і рота розкрити, щоб доповісти за статутом, як вищі чини пішли. І більше ми їх не бачили… Це відвідування залишило у комбатов неприємний осад. Вночі ми в розмові засудили своїх «вождів» — ні слова від них, ні попиту, ні питання, ніби ми всі тут порожнє місце, а не ті, хто пройшов пекло війни… Більшість з комбатов, пройшовши шлях до батальйону, дивлячись не раз смерті в очі, не мали навіть медалі, не кажучи про ордени. Так Тимошенко, не кажучи про Мерецкове, став гаснути в моїх очах…

***

Бачу ліворуч, на бруствері, на весь зріст лежить молодий капітан-артилерист, судячи з киноварным кантам на новенькому (як у мене) кітелі і галіфе. Голови у капітана немає. Документів ніяких. Є така особливість — якщо ти висунув голову з траншеї, а поруч вдарив снаряд, то голови немає, вона випаровується… Пожалів нещасного, йду далі…

Згадалося, як на Лелявинском «п’ятачку» одного разу зі мною пішов старший сержант-прикордонник, спостерігач. Вичекавши момент, робимо кидок: я перший, він трохи слідом за мною. І тут знову нас накрили снаряди. Я встиг дострибнути в траншею, озирнувся — мого супутника не було, ніби він випарувався! Перечекавши, я повернувся по своєму сліду, але прикордонника так і не виявив. Згадав: коли бігли, то один зі снарядів розірвався позаду мене, майже поруч, і мене по повітрю кинуло в траншею, куди ми прагнули! Стало зрозуміло: при попаданні снаряда у людини зникає, випаровується при страшній температурі вибуху. Таких загиблих бюрократія від військових називала без вісті зниклими… Так «пропав» і мій комроты Чирков Петро під стінами Новгорода. Його матінка стала отримувати пенсію лише з 1975 року із-за того, що повідомили: «без вісті пропав», а він загинув у воронці, яка затягнулася мулом після вибуху снаряду… Через 30 років я все-таки розшукав документ про його загибель в тому бою.

Повертаюся в свій полк. Хто ні зустрічається зі мною — сахається, як від чумного! Не зрозумію, страшний я став якийсь чи що? Приходжу в санпункт до Настусі Ворониної. Вона, побачивши мене, аж присіла на тапчан, з розширеними від ляку, чи від радості очима. Запитав: що відбувається, чому від мене сахаються? Настя, ахая, повідомила: на мене давним-давно відправлена додому «похоронка» з повідомленням про те, що я убитий. Не вірячи своїм очам, вона навіть поклала руку на моє плече:

— Ти, Мишко?

— Так, я! Казна-що! — закричав я, і дізнаюся суть справи і подробиці: того капітана, якого я бачив на бруствері без голови від попадання снаряда, в новенькому форменому кітелі, прийняли за мене! Але не звернули уваги на петлиці і канти артилериста.

1944: «Латвійська селище був начисто пограбований нашими тыловиками»

Беру з собою 20 автоматників, йдемо сміливо в селище. Нікого! Ні душі. Чутно тільки гучне мукання корів, іржання коней, ґелґотанням гусей. Прийнявши всі заходи, батальйон втягнувся в селище. Перевіряємо житло. Нікого. Я наказав: «Брати тільки простирадла на онучі, але не речі. Будемо розстрілювати на місці за мародерство!»

Перевіряю черговий будинок. Мін немає. Відкриваємо гардероби, набиті хутряними жіночими шубами, сукнями з шовку і ще з якогось матеріалу, якого я навіки не бачив у своїй Сибіру! Обстановка — шик! Але де ж мешканці? Ми зрозуміли — залякані поширювалися німцями чутками про «звірства» Червоної армії, вони ховаються у ближніх лісах. А ліси тут були справжні, буквально нетрі. Ми напоїли худобу. Поставили тваринам корму. Птиці насипали зерна. І покинули селище, просуваючись вперед, зайняли нову лінію оборони.

Репетиція параду в МосквеХіпНиа / Global Look Press

Днів через п’ять я з’явився в штаб дивізії за викликом. Проходячи це селище, зайшов у будинок, критий черепицею. І що ж бачу? Молоденькі друкарки скрекочуть на машинках. Пещені ад’ютанти і злодії-интендантики (потім стануть «справжніми полковниками») тут же знаходяться.

Відкриваю один, другий гардероби — порожньо! Ходжу по селищу — в будинках пограблено. В огорожах, там і тут, люди забивають ящики, посилки з добром.

Підходжу до капітана медичної служби з нашого полку. Він заколачивал ящик зі швейною машиною. Інший ящик вже стояв поруч, готовий до відправки. Піднявши голову, капітан привітався із мною і запитав:

— Товариш майор, а що ви не посилаєте додому нічого?

— Мені нема чого посилати. А ось ти — мародер, останнім взяв у латиша-трудяги! Сволота! — І ще б кілька секунд, я міг пустити в хід свій «вальтер» — улюблений мій пістолет на війні. Але тут мене покликали до комполку вирішувати «бойове завдання»… Так латвійська селище був начисто пограбований нашими тыловиками, але не бойовими офіцерами, які тиснули ворога на всіх ділянках фронту. Хоча багато командири полків виявилися нечистими на руку, відправляли додому те, що потрапляло в руки.

***

Війна підходила до завершення. Підполковник з 1941 року московський осетин Іван Григорович Ермишев, здавалося, «без мене нікуди». Поселив мене до себе в трофейний величезний бліндаж. Тоді-то я пізнав вперше повною мірою: краще бути хоч маленьким начальником, ніж навіть великим заступником начальника. Та ще такого примхливого, як Іван Григорович. За найдрібнішим приводу він приходив в «кавказьку» лють. Міг (як князь горський) запустити в молоденьку дівчину, особистого кухаря, тарілку з непонравившимися йому супом або щами. Аж скалки по бліндажу! Командирського в ньому було мало. Ні знань, ні мужності, ні фігури, ні голосу. Все так, серединка на половинку! Він зникав до своєї дружини на десяток днів, повертався, і через день знову зникав у своєму «будиночку» далеко від полку.

***

В полку з’явилася рота снайперів… з дівчат і молодих жінок! За обов’язки розподіляю їх по батальйонам, а там вже комбати — по ротам і «гнізд»… Стоять переді мною високі блондинки, груди — диво, а на ній по одному, по два ордени аж Червоного Прапора. Якщо б я був снайпером, то нагорода мені була б не вищою медалі «За відвагу». А тут у жінок-снайперів через одну ордена Червоного Прапора, Червоної Зірки, медалями «За відвагу» — не перелічити… А самі такі окаті, так і дивляться по сторонах у пошуках кавалерів. Снайперши! Всі подібні ситуації я побачив на фронті…

Розвели їх по місцях. І вони зникли. Ні вдень, ні на світанку на наших передових лініях не чути стрільби. Йду по траншеї в 1-му батальйоні, на постах стоять свої, і ні однієї жінки-снайпери! Які розташувалися по бліндажі з командирами взводів, старшинами рот або з командирами…

Минув тиждень. Командир снайперської роти заявляється до мене на КП полку. І не може зібрати своїх снайперів — зникли в окопах, і все. Нарешті знайшов, але три — як у воду канули! Все відає помначштаба Олексій Цвєтков підказав: «Одна ховається у того-то, інша у того-то і третя там-то…»

Знайшли. Командир роти приніс мені їх книжки з відмітками про «вбитих» фрицах, підтверджуються підписами солдатів і сержантів. Повертаючи йому, грубо кажучи, туфту, я сказав, щоб він відвіз своїх снайперів, і швидше.

Інакше я їх разоружу і снайперські гвинтівки, так необхідні нам у батальйонах, відберу. На весь батальйон у нас була лише одна така гвинтівка. А тут цілий арсенал…

«Безсмертний полк» в Санкт-ПетербургеAndrey Pronin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

І ще один момент. Полкові інтенданти складали білизну до прання за прифронтовим селах жінкам і дівчатам, яким після закінчення роботи видавалися довідки, що вони були в такому-то полку, дивізії і т. д. Через роки ці «воїни» з прачок стали «учасниками Великої Вітчизняної війни». Або попрацювали кілька дівчат на полковій кухні в 10 кілометрах від позиції і, отримавши такі довідки, поверталися по домівках. І вони теж, виявляється, «активні учасники ВВВ»! Майже підлітки, рядові 1926 і навіть 1927 років народження, тільки що прибули в частину в ту ж нашу оборону, і скінчилася війна. Але вони, побувши тут добу або менше, теж «учасники ВВВ», і тепер багато хто з них «інваліди ВВВ». А ми, справжні воїни Червоної армії, які билися за рік, за два, а я три роки і чотири місяці, були посаджені на полуголодную пенсію. Адже ніякого бюджету на всіх, у кого були довідки, не вистачить.

***

Мені не раз задавали питання кореспонденти газет і телебачення: чому фронтовики після Великої Вітчизняної війни часто спивалися? Журналісти, перш ніж взятися за перо або мікрофон, вивчили б ази історії воєн людства, а особливо Великою, нашої війни! Дізналися б хоч що-небудь про бойовий службі командирів рот і батальйонів. Взводні взагалі гинули або отримували рани разом з бійцями в перших боях на всі 100 відсотків, за винятком одиниць. Залишалися в живих тільки за збігом обставин ті, хто не місяць-два, а роки перебував у перших лініях траншей під шаленим впливом вогню противника, та якогось шаленого, самовпевненого у своїй безкарності і в перемозі над «руссиш швайн», російськими свинями, як вони кричали нам з своїх «гнізд»… Три роки пробув на фронті — це було мало кому дано з тих, хто не піднявся вище комбатов, командирів батальйонів і батарей! Місяць-два, а то й добу-двоє, і твоя загибель неминуча!

Командири зазначених рангів в інших країнах отримували після війни великі пенсії, пільги, привілеї, у них дивилися не на вік, а на ступінь участі у Другій світовій війні. А у нас? Сором і ганьба. Хлопці поверталися до своїх більш ніж скромним домівок, у страшенную бідність. Їх чекали неуютность, голодне існування.

З армії звільняли за станом здоров’я… І ніяких реабілітаційних центрів. Коротше кажучи, подихай як хочеш! І багато фронтовики знаходили втіху, щоб прискорити свою погибель, в горілці, у різних алкогольних сурогати.

І гинули, гинули на очах апаратників з ВКП (б), а потім КПРС — «керівних і спрямовуючих», але кого і куди?

Фронтовики натрапили на кам’яну стіну чиновників від партії, яка придавила Радянську владу на місцях і верхах, штовхнула на ешафот своїх захисників, справжніх, не обозников, а тих, хто лежав у кулеметів, стріляв з гармат прямою наводкою по ворогу, хто не шкодував свого життя заради правди на землі!.. Тепер ходиш у великі свята і бачиш: одні полковники, підполковники, здоровенні, сильний учасники обозів у Велику Вітчизняну, лізуть на екрани телебачення, на сторінки газет, бо нас вже мало залишається і нікому таких «поправляти».