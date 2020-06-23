У Дніпрі зловмисник проник у квартиру по водостічній трубі, зажадав грошей і пішов приймати душ

У Дніпрі на вулиці Кленовій правоохоронці затримали чоловіка, який проник у квартиру знайомого. Зловмисник вимагав гроші, затіяв бійку, а в результаті, не отримавши бажаного, пішов у ванну і почав приймати душ.

Про це повідомила прес-служба Управління поліції охорони в Дніпропетровській області на сторінці в Facebook.

Відзначається, що сигнал про те, що відбувається поліція отримала близько пів на другу ночі. За лічені хвилини правоохоронці піднялися на четвертий поверх багатоповерхівки на вулиці Кленовій, звідки надійшов сигнал «Тривога». Двері квартири відчинив переляканий чоловік.

Як з’ясувалося, знайомий власника квартири увірвався в приміщення через вікно, забравшись на четвертий поверх по водостічній трубі і зажадав гроші. Не отримавши бажаного, молодий чоловік намагався побитися, а в результаті — пішов у ванну і почав приймати душ.

За словами правоохоронців, 23-річний чоловік перебував у неадекватному стані. На прохання вийти з ванни, він ніяк не відреагував, став вести себе агресивно і погрожувати фізичною розправою. Для припинення його дій були застосовані спецзасоби та наручники.

Відзначається, що порушника затримали і передали слідчо-оперативній групі Чечеловского відділення поліції. При встановленні особи чоловіка стало відомо, що він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за подібні злочини.

Фото: Facebook/ Управління поліції охорони в Дніпропетровській області