Лікарі попередили українців про небезпеку лептоспірозу, чиї спалахи відбуваються після повеней

У Моз розповіли, як уникнути смертельно небезпечного лептоспірозу, який передається людям від щурів і інших дрібних ссавців.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.

«Лептоспіроз — небезпечна зоонозная (загальна для тварин і людей) інфекційна хвороба, обумовлена бактеріями роду Leptospira. В Україні в 2019 році зафіксовано 295 випадків захворювання. На відміну від інших особливо небезпечних природно-вогнищевих хвороб, лептоспіроз майже щорічно реєструють на всіх адміністративних територіях України. Серйозні спалахи цієї хвороби відбуваються після повеней», — зазначено в повідомленні.

У 70% випадків лептоспіроз протікає у важкій формі, а в 20% випадків призводить до летального результату. При відсутності лікування уражаються нирки, печінка, оболонки головного і спинного мозку, що згодом закінчується трагічно.

Найчастіше людям хвороба передається через щурів, кажанів, комахоїдних, сільськогосподарських тварин, собак, лисиць та інших гризунів. Від людини до людини хвороба не передається.

Збудник потрапляє в воду з сечею інфікованих тварин, найчастіше — дрібних ссавців. Захворіти на лептоспіроз можна в результаті купання, ловлі риби у заражених водоймах або її обробітку, догляду за хворими та інфікованими тваринами. У тіло людини збудник потрапляє через тріщини, порізи та інші рани на шкірі або слизових оболонок. Вживання інфікованої їжі і води також може викликати зараження.

Найчастіше українці хворіють на лептоспіроз навесні і восени, хвороба може чекати після потрапляння в організм від двох днів до місяця. Основними симптомами лікарі називають головний біль, лихоманку, біль у м’язах, почервоніння очей, діарея, висип, ураження нирок, печінки, менінгіт.

Лептоспіроз буває складно діагностувати, адже симптоми схожі на прояви інших захворювань — наприклад, можуть нагадувати грип, особливо восени і взимку. До того ж, іноді хвороба може мати безсимптомний перебіг.

При збігу симптомів і ймовірних причин захворювання, слід негайно звернутися до лікаря.

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