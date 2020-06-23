В одну мить втратила сім’ю: шокуюча історія дивом вижила під час вибуху на Позняках киянки

Стали відомі подробиці про жертв вибуху житлового будинку в Києві на Позняках. Як відомо, НП сталася в неділю, 21 червня, близько десятої години ранку.

Зруйновані квартири на п’ятому, шостому, сьомому та восьмому поверхах. Найбільш вірогідною причиною події в Держнс називають вибух газоповітряної суміші в квартирі на сьомому поверсі. Там жила 77-річна пенсіонерка, яка загинула. Також на даний момент відомо про двох загиблих з квартири на шостому поверсі — жінці (1974 року народження) і чоловікові (1991 року народження). Виявилося, це були мати і син. Як з’ясувалося, в квартирі на шостому поверсі жила сім’я Недашковских: батько, мати, син і дочка. Врятуватися під час НП вдалося тільки 18-річної Насті Недашківською. Її батька все ще шукають рятувальники. Надії на те, що чоловіка знайдуть живим, ні навіть у рідних.

— Пошуки тривають вже більше доби, але поки безрезультатно, — розповіла «ФАКТАМ» подруга Насті Недашківської Єлизавета Васьківська. У неї зараз живе втратила сім’ю дівчина. — Знайшли тільки маму і брата. Вибух стався у неділю вранці — в той рідкісне час, коли вся сім’я була в зборі. Настин старший брат Женя тільки повернувся після зміни — він працював су-шефом в київському ресторані. Настю врятувало те, що вона була у ванній кімнаті. В момент, коли стався вибух, вона якраз виходила з ванної. Тільки переступила поріг, як на неї почав падати стелю. Настя почула крики мами і тата, але не змогла до них підійти — частина квартири, в якій вони перебували, обрушилася. Настя без одягу (вона ж тільки вийшла з душу) вискочила на сходову клітку і побігла вниз. На щастя, встигла вибігти на вулицю до того моменту, як звалилася сходи.

Вона практично не постраждала, залишилися тільки садна на ногах. Вже потім рятувальники знайшли маму і брата. Вони були мертві… Тато пропав. Десь під завалами залишилася і кішка. Врятували тільки Настиного папугу. З речей не залишилося рівним рахунком нічого. Ні одягу, ні документів… Від квартири, як ви самі бачили, залишилися одні руїни. На жаль, надії на те, що Настиного тата знайдуть живим, вже не залишається… Настя в одну мить втратила всю свою сім’ю і дах над головою. Сама вона зараз не в змозі що-небудь розповідати… Від допомоги психолога поки навідріз відмовляється.

Про трагедію Настя сама повідомила на своїй сторінці в Instagram. Через кілька годин після події дівчина показала фотографії побитих ніг і написала, що поки не знає, що з її рідними. Потім ще одне коротке повідомлення в Stories: «Мама померла».

Зараз дівчині намагаються допомогти її друзі, колеги (вона працює тренером з танців) і колишні однокласники.

«Настя дуже гарна і талановита дівчинка Навчалася у гімназії міжнародних відносин № 323 з поглибленим вивченням англійської. Їй добре давалися всі предмети, вона вільно володіє англійською, трохи німецькою. Добре закінчила школу, у вересні 2019 року вступила в Національний університет харчових технологій. Чотири роки професійно займається танцями на пілоні і працює тренером в Dance Story Studio… Тато — машиніст „Укрзалізниці“, старший брат працював су-шефом в ресторані в центрі Києва. Це була дуже хороша сім’я… Тепер Насті фактично потрібно починати життя з нуля…» — сказано на Telegram-каналі «Допоможемо Насті», створеному її друзями.

У те, що сталося, не може повірити і двоюрідна сестра дівчини Світлана.

«Тітка (Настина мама. — Авт.) вчора дзвонила нам в 9:30, а о 9:55 стався вибух. І ми всі втратили… В той момент тітка на кухні готувала, брат прийшов з нічної зміни і ліг спати, батько в залі дивився телевізор, а сестра пішла в душ. І тут вибух…» — написала Світлана в Facebook.

— Хтось із сусідів говорив, що напередодні в будинку було чути запах газу. Але Настя нічого такого не чула, й не помітила нічого дивного, — сказала «ФАКТАМ» Єлизавета Васьківська. — Зараз вона живе у мене. Ми вдячні всім, хто допомагає. Хтось перераховує гроші, хтось передає речі… Має значення кожна копійка і кожна передана річ. (Для тих, хто хоче і може допомогти Насті, повідомляємо номер картки Єлизавети Васьковской 4149 6293 1524 2214).