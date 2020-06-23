Бюджет недоотримав більше мільйона гривень: у Львові судитимуть чиновника міськради

У Львові судитимуть чиновника міської ради за службову недбалість, в результаті чого бюджет міста недоотримав понад мільйон гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

“Співробітники відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини завершили досудове розслідування та направили на розгляд суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з управлінь Львівської міської ради”, — сказано в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, в період з 2013 по 2018 року чиновниця застосовувала для розрахунків з окремими орендарями комунальних приміщень орендну ставку нижче, ніж це передбачено вимогами чинного законодавства. Внаслідок цих неправомірних дій загальний фонд міського бюджету отримав коштів на загальну суму більше одного мільйона гривень.

На початку травня керівнику управління було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний висновок направлено на розгляд суду.