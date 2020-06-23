Путін позбавив Прибалтику останніх надій на компенсації за “радянську окупацію”

Стаття президента Росії Володимира Путіна про Другій світовій війні викликала миттєву і вкрай негативну реакцію в країнах Балтії. Обурення Прибалтики зрозуміло, причини очевидні: Путін відмовився від будь-яких поступок і компромісів у питаннях Другої світової війни, в тому числі беззастережно відкинув доктрину «радянської окупації» Прибалтики. Про одержання матеріальних компенсацій за півстоліття перебування в складі СРСР Литва, Латвія і Естонія можуть забути остаточно.

«Восени 1939 року, вирішуючи свої військово-стратегічні, оборонні завдання, Радянський Союз почав процес інкорпорації Латвії, Литви та Естонії. Їх вступ у СРСР було реалізовано на договірній основі, за згодою обраних влади. Це відповідало нормам міжнародного та державного права того часу. Крім того, Литві у жовтні 1939 року були повернуті місто Вільно та прилегла область, що раніше входили до складу Польщі. Прибалтійські республіки у складі СРСР зберегли свої органи влади, мову, мали представництво в радянських вищих державних структурах», — пише Володимир Путін у статті для престижного американського журналу про міжнародних відносинах The National Interest.

Реакція країн Балтії на ці рядки була передбачуваною.

Прибалтійські столиці влаштували міжнародний скандал і звинуватили президента Росії в переписуванні історії.

«Ці твердження — помилкові від початку і до кінця, і я їх засуджую», — прокоментував слова Путіна міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу і закликав влаштувати над Росією як правонаступницею Радянського Союзу другий Нюрнберзький трибунал, щоб міжнародне співтовариство дало оцінку «злочинів проти людяності, скоєних під час режиму, який підтримував комуністичної антигуманистическую ідеологію Радянського Союзу».

«Російська влада все ще не готові дати об’єктивну оцінку відповідальності радянського режиму за розв’язання Другої світової війни і численні злочини проти народів Європи, Росії та її сусідів», — заявляє МЗС Латвії.

Офіційна Рига вважає, що країни Балтії «були незаконно окуповані і анексовані за допомогою погроз і військових провокацій», а СРСР «порушив свої зобов’язання за міжнародними договорами і вчинив акт агресії». «Примарна автономія країн Балтії під час радянської окупації була лише прикриттям для злочинної політики радянського режиму, яка визначалася керівництвом Радянської держави і Комуністичної партії в Москві», — стверджує МЗС Латвії.

До кінця тижня тільки литовський МЗС ніяк не відреагував на статтю російського президента. Мабуть, литовські дипломати дуже погано працюють і досі не можуть підібрати належних слів, щоб відповісти на обурливу правду про обставини входження Вільнюса до складу Литви за угодою литовського диктатора Сметоны з радянським диктатором Сталіним.

В цілому ж реакцію Прибалтики на статтю Путіна сміливо можна назвати сказом від безсилля.

Причини обурення очевидні. Їх дві.

По-перше, Путін порушив монополію Прибалтики на виклад міжнародному співтовариству своєї історії. Міфологія «радянської окупації» країн Балтії на Заході перемогла у першу чергу тому, що ніхто не пропонував їй альтернативи. Литва, Латвія і Естонія мало кому відомі, мало кому цікаві і мало хто в Північній Америці і Західній Європі буде серйозно вивчати їхню історію. Тому громадська думка на Заході вивчило мантру про «радянську окупацію» Балтії напам’ять і не підозрювало, що це не аксіома і є інші точки зору на це питання.

В цьому відношенні стаття Путіна дійсно небезпечна.

Російський президент володіє здатністю пробиватися до західної громадської думки та впливати на нього.

Володимир Путін перетворився за останні роки в суперзірку світового інформаційного простору, слова якого жадібно ловлять і ті, хто вважає президента Росії дияволом у плоті, і ті, хто вважає його великим державним діячем. Стаття Путіна для National Interest вже породила серед англомовних читачів журналу дискусію. В тому числі і про минуле Прибалтики.

А Прибалтика дискусій про своє минуле та сьогодення боїться як вогню.

Друга причина нервової реакції — в жорсткості і безкомпромісності російського президента.

Володимир Путін звертається до західної аудиторії, проте зовсім не ставить перед собою завдання домовлятися з західними лідерами з історичних питань.

Він просто викладає російську точку зору на Другу світову війну.

Радянський Союз до останнього намагався зупинити війну і створити антигітлерівську коаліцію. Однак великі європейські держави віддавали перевагу об’єднанню проти жахливого режиму нацистів політику умиротворення Гітлера в надії спрямувати її агресію на Схід і нацькувати на СРСР. Наслідком цієї політики стали Мюнхенська змова з розділом Чехословаччини і численні угоди про ненапад з нацистською Німеччиною, укладені до горезвісного Пакту Молотова — Ріббентропа.

Розгром Третього рейху з його союзниками був не просто перемогою одного геополітичного блоку над іншим, а перемогою над абсолютним злом фашистської ідеології.

Головний внесок у цю перемогу зробив Радянський Союз, і радянський народ заплатив за цю перемогу найвищу ціну. Тому для Росії і її народу пам’ять про Велику Перемогу священна.

Спроби переписати історію — це руйнування того світоустрою, який виник в 1945 році. Радянський Союз був одним з архітекторів цього світопорядку, тому фальсифікація історії ведеться з метою послабити, в ідеалі викинути його правонаступниці — Росії — з міжнародних відносин. По-людськи те, що робиться зараз з історичною пам’яттю, — підлість, і Москва цієї підлості не забуде і не пробачить.

«Ми відстоюємо справжню, неприкрашену або отлакированную правду про війну», — пише Путін. Його стаття — тому доказ. У ній немає ніяких дипломатичних еківоків, ніяких «з повагою ставимося до інших точок зору», ніяких «все було не так однозначно» та пропозицій прийти до компромісу.

Президент Росії чітко дав зрозуміти, що ніякого політичного торгу з його країною з питань історичної правди про Другу світову війну бути не може.

У тому числі не може бути торгу з приводу визнання або невизнання «радянської окупації» Прибалтики і виплат Литві, Латвії та Естонії матеріальних компенсацій.

Ніякої «радянської окупації» Прибалтики не було, і Росія не збирається платити і каятися за те, чого не відбувалося.

Путін привселюдно оголосив про це не однією Прибалтиці, а всьому світу.