У Мінську після розгону і затримання учасників акції протесту рапорти про звільнення написали 15 бійців ОМОН.

Про це повідомляється в Telegram-каналі «Nexta», в якому також опубліковано фото одного із співробітників, який тримає аркуш паперу з написом проти президента Олександра Лукашенка

Мова йде про підлеглих Дмитра Балабы, який є командиром Загону Головного управління внутрішніх справ мінського міськвиконкому.

Також наголошується, що близько 30 Омонівців є носіями COVID-19, або ж контактами першого рівня, що знижує їх бойовий дух».

Боєць Омону проти Лукашенка Telegram «Nexta»

У Мінську 15 Омонівців звільнилися з-за розгону демонстрантів: силовики пішли проти Лукашенка. Фото Telegram «Nexta»

Також в інших каналах з’явилися фотографії, як представники силових органів висловлюють підтримку народу.

Опубліковані знімки їх посвідчень, погонів і форми. Деякі прямо пишуть, що не вийдуть бити людей на вулиці.

Білоруські силовики висловили підтримку народу Telegram Belamova

Білоруські силовики висловили підтримку народу Telegram Belamova

Білоруські силовики висловили підтримку народу Telegram Belamova

Білоруські силовики висловили підтримку народу Telegram Belamova

Білоруські силовики висловили підтримку народу Telegram Belamova

Білоруські силовики висловили підтримку народу Telegram Belamova

Білоруські силовики висловили підтримку народу Telegram Belamova

Білоруські силовики висловили підтримку народу Telegram Belamova