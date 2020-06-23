В Житомирі жорстоко побили представника партії Шарія

В Житомирі жорстоко побили голову місцевого осередку партії Шарія, нападника не затримали. Про це у своєму Telegram-каналі написала головний редактор «Шарий.net» Ольга Шарій.

За її словами, нападав боєць з «Азова» з позивним «Сатана» Роман Боровик. Потерпілий намагався відбиватися і застосувати газовий балончик, але йому завдали каліцтва.

У свою чергу радикали також розмістили відео нападу на чоловіка.



«Мінус один офіс партії Шарія в Житомирі. На черзі житомирська вата. Виловили активіста партії Шарія в Житомирі. Замість діалогу спробував залити ветерана балоном. Щось пішло не так і тепер він пише заяву в поліцію», — зазначено в повідомленні.



Сам Шарій опублікував відео з моментом нападу на свого прихильника.



«Пропоную це прекрасне відео відправляти у соцмережі прекрасного Президента, чий Офіс спустив вказівку на регіони робити таке з абсолютно мирними людьми. Він же «не бачить», «не чує» і так далі. Ще раз — зеленський та інші ермаки, вам це точно запам’ятають», — так підписав Шарій відео нападу на офіс.