На Львівщині екс-міліціонер підозрюються в шахрайстві і підробці документів

На Львівщині повідомили про підозру колишньому міліціонеру, який підозрюється в підробці медичних документів і незаконне отримання коштів у сумі понад 300 тис. гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

“…встановлено, що колишній міліціонер під час проходження військово-лікарської комісії підробив медичні документи, на підставі яких отримав кошти в сумі понад 300 000,00 гривень як одноразова грошова допомога у зв’язку з отриманням захворювання в період проходження служби в ОВС”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким чином державі було завдано збитків на зазначену суму.

“Сьогодні, 22 червня, слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3,4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України і ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України”, — додається в повідомленні.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.