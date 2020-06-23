У Криму «глушать» українські радіостанції, — правозахисники

Радіосигнал чути тільки у 5 з 19 населених пунктів.

У аннексированном Криму погіршилася ситуація з прийомом українського радіосигналу. У червні сигнал українських FM-станцій чути тільки у 5 з 19 населених пунктів.

Як наголошується, в 14 населених пунктах (Вишнівка, Мартинівка, Завіт-Ленінський, Солоне озеро, Ермаково, Придорожнє, Зарічне, Джанкой, Овочеве, Лобанове, Зелена Нива, Красноперекопськ, Армянськ, Ішунь) на українських радіочастотах транслюють свої програми російські FM-станції.

«У 16 населених пунктах з 19 на деяких частотах зафіксовано одночасне мовлення двох станцій — української і російської. Це говорить про цілеспрямоване блокування українського FM-радіомовлення російськими станціями. Радіо «Культура», «Промінь», «Армія FM» і «Нова Каховка» чути в двох населених пунктах з усього списку, радіо «НВ» — в трьох, «Українське радіо» і радіо «Крим.Реалії» — в одному з 19 перевірених», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в червні сигнал українських FM-радіостанцій чути тільки у 5 з 19 населених пунктів.