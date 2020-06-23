Терористи «ДНР» не пустили через КПВВ пенсіонерів з милицями і залишили їх під дощем

Російські терористи «ДНР» заблокували в буферній зоні трьох пенсіонерів з окупованого Донецька і Макіївки, яких вони не пропустили через КПВВ.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Дмитро Дурнєв. Він уточнив, що окупанти навіть не звернули увагу на те, що літні люди були з милицями і важкими сумками. До того ж, повертатися їм практично нікуди.

«Три пенсіонера з Донецька і Макіївки 22 червня першими і єдиними перетнули КПВВ «Новотроїцьке» в бік Оленівки. Жінку з милицею звати Галина, поруч, як я зрозумів, її сестра Олена. У них, як водиться, купа сумок, і я їх фотографував вранці на КПВВ «Новотроїцьке», – розповідає Дурнєв.

За його словами, автобус вивіз зазначених людей на «нуль», однак там ніякий транспорт їх не чекав. Тому пенсіонерам близько трьох годин з сумками і милицями довелося йти пішки до Еленовке.

Бойовики заблокували в буферній зоні пенсіонерів з Донецька і Макіївки Facebook Дмитра Дурнєва

«Зараз їх на КПВВ «ДНР» намагаються відправити назад з усіма цими сумками і милицями. За вікном дикий злива з грозою, транспорту немає. Якісь люди там пояснюють літнім людям з кнопковими телефонами про інтернет, Telegram-канали та порядок подання електронних заяв з обов’язковим переліком відсканованих документів», – обурився журналіст.

Як пише Дурнєв, розгублені люди зателефонували йому з проханням про допомогу, оскільки не розуміють, що їм робити далі. Адже терористи поставили їх перед фактом, що пропускати через КПВВ почнуть лише після 25 червня.

«На «Новотроїцькому» вони підписали попередження про те, що якщо їх не пустять в «ДНР», то повинні піти на 14 днів добровільної обсервації. Куди? Вони приїхали від рідні з Вінниці, дід від рідні в селі Заріка в 15 км від білоруського кордону», – розповів журналіст.