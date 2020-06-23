“Самий смішний спосіб заховати прозорий план Путіна сидіти в Кремлі до кінця життя – це той, який обрав сам Путін. Мовляв, він, звичайно, піде – але якщо всі будуть знати, що він йде, то ніхто не стане працювати, і всі почнуть битися за його місце. Тому голосуйте за путінське довічне президентство – адже як тільки ви дасте йому можливість правити вічно, тут-то він і піде”, – пише соціолог на своїй сторінці в Facebook.

“Слідкуйте уважно за руками: отже, проблема, відповідно Путіну, в тому, що всі будуть знати, що він піде. Тому він змінює Конституцію так, щоб ніхто про це заздалегідь не здогадався. При цьому повідомляє публічно, що все це тільки заради того, щоб ніхто про це заздалегідь не здогадався.

Тепер всі знають, що Путін насправді піде, а Конституцію міняють тільки для того, щоб ніхто не здогадався. Ви ще не забули, в чому була проблема?

Але тоді хто ж ті люди, заради яких змінюють Конституцію? Хто ті громадяни, які повинні знати, що Путін піде, але одночасно не здогадуватися про це? Хто ці віртуози, у чиїй голові існує Путін Шредінгера: він одночасно йде і не йде? Набереться в нашій країні достатньо людей з важкою формою роздвоєння особистості, щоб заради них мало сенс міняти Конституцію?

Правда полягає в тому, що Путін змушений придумувати всі ці відмовки алкоголіка, тому що ідея його довічного правління непопулярна в Росії, і чим далі, тим більше відторгнення вона буде викликати. Тому він намагається сховати довічне президентство в інших поправках і наполягає, що цю останню пляшку йому абсолютно необхідно випити для того, щоб рішуче зав’язати”.