Медики рассказали, как лицо человека выдает больную печень

Взглянув на лицо человека, можно понять, какая у него печень – больная или здоровая.

Медики рассказали, какие симптомы на лице выдают проблемы с печенью.

Специалисты советуют обращать внимание на оттенок кожи и глазных белков – при поражении печени они могут желтеть. Такая желтуха обусловлена тем, что ослабленная печень перестает справляться с функцией выведения из организма белка билирубина – его повышенная концентрация придает желтизну глазам и коже. Подобным образом могут «заявлять» о себе цирроз, гепатит.

Также одним из внешних проявлений больной печени являются странные, необъяснимые синяки, которые могут образовываться на всем теле, включая слизистые ткани. Следует насторожиться, если на губах вдруг появляется родинка – она может оказаться гематомой, обусловленной повышенной кровоточивостью кожных капилляров, на которую влияют сбои в работе печени.

Помимо того, лицо может выдавать нездоровую печень ухудшением состояния кожи. Печень производит желчь, и ее нарушения влияют на данный процесс – например, могут способствовать накоплению желчи. Итогом этих неполадок становятся шелушение кожи и зуд.

: Новости Ю