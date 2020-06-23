Соратники Меркель згадали свої нацистські корені

Фото: © Globallookpress / Hannibal Hanschke

Сьогодні скорботна дата в історії нашого народу – 22 червня. В цей день в 1941 році армія Третього рейху, яка об’єднала практично всю континентальну Європу, без оголошення війни вторглася в межі СРСР.

Вторгнення в Радянський Союз європейські орди палили, вбивали, різали, труїли жінок, стариків, дітей. Вони відкрито ставили своєю метою знищення нашого народу. З цієї причини 22 червня в нашій країні – це трагічна дата державного масштабу.

У той же час Німеччина з завидною завзятістю намагається ігнорувати цю дату. Кається перед Ізраїлем, Великобританією, циганами, але тільки не перед нашим народом. Більше того, правляча партія Меркель набралася нахабства… святкувати цю дату! Щорічно 22 червня парламентська група ХДС/ХСС у Берліні демонстративно проводить літні вечірки. Тим самим підкреслюючи, що християнські демократи пам’ятають про свої традиції, які були наступними.

Офіційно ХДС/ХСС позиціонують себе наступником католицької партії “Центр”. Ця політична сила виникла в Німецькій імперії ще в 1870 році і була виразницею інтересів католицької частини німецького населення. Її лідери були тісно пов’язані з Ватиканом і незмінно підтримували імперську політику німецького уряду.

Багато в чому завдяки закулісних переговорів вождів “Центру” і НСДАП відбувся прихід Гітлера до влади. При цьому представники католицької партії увійшли в перше нацистський уряд. 30 січня 1933-го президент Гінденбург призначив Гітлера канцлером Німеччини. Його заступником, або віце-канцлером став Франц фон Папен – один з лідерів “Центру”. Ще один католик – Пауль фон Ельц-Рюбенах – обійняв посаду рейхсміністра пошти і шляхів сполучень. Правда, обидва попередньо призупинили своє членство в “Центрі”. Але зроблено це було не через обурення однопартійців, а тому, що так вимагав статут партії. Він не передбачав участі католиків в уряді без підписання коаліційної угоди. Тому і був обраний такий підступний спосіб співпраці з нацистами.

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Франс фон Папен

Цим співпраця не обмежилася. Через кілька тижнів після приходу до влади Гітлер ініціював новий законопроект під назвою “Закон про надзвичайні повноваження”. В рамках цього законодавчого акта передбачалося наділити канцлера диктаторськими правами. Зокрема, він отримував право самостійно видавати закони, укладати зовнішньополітичні угоди і навіть одноосібно змінювати конституцію. Це робило його необмеженим правителем.

Однак, щоб ухвалити цей акт, потрібно кваліфіковане більшість в 2/3 від числа всіх депутатів рейхстагу. У націонал-соціалістів на той момент було лише 288 мандатів з 647. Правда, в порушення всіх правових норм вони анулювали 81 мандат, який дістався Комуністичної партії Німеччини. Завдяки цьому скоротили чисельність членів рейхстагу з 647 до 566. Відповідно, для прийняття “Закону про надзвичайні повноваження” тепер потрібно вже не 423, а лише 378 голосів. Також нацистів готові були підтримати “народні націоналісти”, але навіть з їх підтримкою голосів не вистачало. Максимум можна було заручитися підтримкою 340 депутатів.

У цій ситуації неоціненну допомогу націонал-соціалістам зробила партія “Центр”, фракція якої займала 74 місця в рейхстазі. Умовою угоди католиків з нацистами стала державна підтримка католицької церкви в Німеччині і конкордат (договір) Третього рейху з Ватиканом. У підсумку завдяки підтримці фракції “Центру” “Закон про надзвичайні повноваження” був прийнятий. Таким чином, католики санкціонували нацистську диктатуру. Після чого, згідно з домовленістю з Гітлером, партія “Центр” саморозпустилася, рекомендувавши своїм членам… перейти в НСДАП. В Саарі і Данцігом, не входили тоді до складу Німеччини, структури партії “Центр” утворили коаліцію з націонал-соціалістами і проіснували до входження в Третій рейх.

До самого травня 1945 року однопартійці християнських демократів віддано служили Гітлеру і брали участь у його злочинній політиці. Тому вони несуть повну відповідальність за всі гітлерівські злочини.

У 1946 році на лаві підсудних Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі виявився фон Папен, який звинувачувався в участі у формуванні нацистського режиму. Тоді ж і спливла злочинна роль партії “Центр”. Тим не менш, на вимогу англійців і американців, обвинувальний висновок трибуналу обмежилося період з 1937 по 1945 рр. Таким способом діяльність партії “Центр” була виведена за рамки обвинувачення, а фон Папен виправданий, незважаючи на протести радянської сторони.

Це дозволило політсилі католиків змінити вивіску і під новою назвою “Християнсько-демократична партія Німеччини” легалізуватися. Юридичну спадкоємність від партії “Центр” ХДС зберегла. Потім її вожді придумали міф про “боротьбу” з Гітлером. Нібито вони не служили нацистам, а “боролися” з ними. Цікаво, на яких фронтах?

Сьогодні прийшло нове покоління, яке не знає минулого і не хоче знати. Воно всерйоз вірить у міф, придуманий “батьками-засновниками” ХДС/ХСС, про “боротьбу” з Гітлером. І не розуміє, що у нього на очах відбувається наочна демонстрація того, до чого призводить історична амнезія. У США вбивці індіанців і рабовласники теж колись думали очистити свою пам’ять. Для цього придумали міф про те, що не є злочинцями, а “носіями свободи”. І до чого це призвело?

Історію забувати не можна. Забудеш – вона сама про себе нагадає. Причому з такою силою, що каменя на камені не залишить. Якщо ж не нагадає сама, то про неї ми нагадаємо.

Політика Третього рейху була спрямована на знищення багатонаціонального радянського народу, по суті цілої цивілізації. Тому Нюрнберзьким трибуналом агресія проти СРСР була визначена злочином проти всього людства. На сьогоднішній день дата 22 червня знеособлена, але рано чи пізно вона стане в нашій країні “Днем пам’яті та скорботи за жертвами злочину проти радянського народу – злочин проти людства”. І ми змусимо тих, хто щороку 22 червня проводить вечірки, каятися і пам’ятати.