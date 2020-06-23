Жадина: Котенок сразился за корм и рассмешил Интернет

Жадность — это качество, свойственное почти всем детям вне зависимости от вида. Так, недавно в соцсетях появился ролик с участием трех котят, в котором один очень голодный и грозный малыш отбивал миску с кормом у своих собратьев. Стоит отметить, что жадный питомец справился со своей целью на все 100%! Наевшись, полосатый наглец отошёл от миски, оставив объедки другим котикам.
Ролик собрал более 3 млн просмотров в Instagram.
Пользователям Сети действия котейки подняли настроение. Многие в питомце узнали себя:
В большой семье клювом не щелкай!
Ахахха, это один в ситуация из моего детства.
Блин, мне немного жаль второго котенка, надеюсь, он поел!
ТЫ НЕ ПОЕШЬ! (Читать голосом Гэндальфа).
Я росла в семье с четырьмя другими детьми, поэтому прочувствовала это видео на физическом и ментальном уровне.