Жадина: Котенок сразился за корм и рассмешил Интернет

Жадность — это качество, свойственное почти всем детям вне зависимости от вида. Так, недавно в соцсетях появился ролик с участием трех котят, в котором один очень голодный и грозный малыш отбивал миску с кормом у своих собратьев. Стоит отметить, что жадный питомец справился со своей целью на все 100%! Наевшись, полосатый наглец отошёл от миски, оставив объедки другим котикам.

Ролик собрал более 3 млн просмотров в Instagram.

Пользователям Сети действия котейки подняли настроение. Многие в питомце узнали себя:

В большой семье клювом не щелкай!

Ахахха, это один в ситуация из моего детства.

Блин, мне немного жаль второго котенка, надеюсь, он поел!

ТЫ НЕ ПОЕШЬ! (Читать голосом Гэндальфа).

Я росла в семье с четырьмя другими детьми, поэтому прочувствовала это видео на физическом и ментальном уровне.