Эксперты назвали 5 признаков плохого бензина

Разведенный или низкокачественный бензин – страх любого автомобилиста.

1. Нарушение работы двигателя

Двигатель не завелся после заправки? Или завелся не с первого раза? Это один из самых ярких показателей того, что теперь в топливной системе находится откровенный контрафакт. Однако, даже если ничего подобного не случилось, будет абсолютно не лишним прислушиваться к звукам работы силового агрегата. Постукивания в момент нажатия педали газа, также могут указывать на плохое топливо. Нарушение стабильности работы мотора, появление проблем с коленвалом, а также движение рывками после заправки – все это также указывает на наличие проблем с горючим.

2. Ухудшение скоростных показателей

Нажимаем на газ и понимаем, что автомобиль ведет себя совсем не так резво, как это было раньше? Поздравляем – это еще один красноречивый признак того, что с залитым в последний раз горючим (с высокой долей вероятности) что-то обстоит не так. В лучшем случае было просто залито топливо с более низким октановым числом. Проверить такое горючее на качество можно самостоятельно. Просто капните его на листок бумаги, если он не просохнет и будет жирным – в бензины примеси.

3. Черный-черный дым

Абсолютно не лишним будет осуществить проверку работы выхлопной системы автомобиля, спустя некоторое время после заправки. Если из трубы валит черный дым (и раньше такого с машиной не было), то есть все основания проверить топливо. Скорее всего, дело именно в нем и в бензине есть много примесей, которые и «коптят» при сгорании.

4. «Check Engine»

В некоторых случаях из-за низкокачественного топлива даже может загораться индикатор «Check Engine». Чаще всего такое бывает с разбавленным горючим, в котором присутствуют в большом количестве кислородосодержащие добавки. Последние недобросовестные производители применяют с целью повышения октанового числа топлива. Само собой, пользы от такого решения для машины нет – только вред.

5. Увеличение расхода горючего

Последний по списку, но далеко не по значению признак, указывающий на низкокачественное или откровенно контрафактное топливо – это значительное увеличение расхода бензина автомобилем сразу после заправки. Недооценивать опасность перерасхода не стоит. Он легко приводит к засорению и последующему выведению из строя топливного фильтра.