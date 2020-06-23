Путінські придворні зі своїми поправками можуть перемагати тільки в нечесному суперечці — при відсутності рівноцінно представленої суспільства альтернативи. Але це все одно що перемога кільки в томаті у конкурсі на кращий товар в магазині, де інших товарів немає.

Інфографіка: партія «Яблуко»

Днями з’ясувалося, що при альтернативному голосуванні путінські поправки в Конституцію підтримали б тільки 25% росіян. Це дані соціологічного опитування громадян Росії, проведеного «Левада-центром» з 11 по 17 червня 2020 року.

Прихильників президентських поправок виявилося менше, ніж прихильників запропонованої Громадським конституційною радою (ВКБ) і партією «Яблуко» «Конституції вільних людей» (28%) і навіть менше, ніж противників обох проектів (26%). При цьому 80% учасників опитування вважають, що «Конституцію вільних людей» було б правильно винести на голосування нарівні з поправками Путіна.

Вперше за 20 років опитування показало, що Путін втратив абсолютну підтримку більшості. Це ще один сигнал того, що суспільство гостро потребує в іншому, новому шляху розвитку.

Інфографіка: партія «Яблуко»

Альтернативні поправки, розроблені з допомогою кращих конституціоналістів країни і внесені навесні депутатами «Яблука» в регіональні парламенти, отримали схвалення від 41% до 95% опитаних росіян.

Зрозуміло, що люди підтримують пропозицію конституційно закріпити обов’язок держави лікувати всіх серйозно хворих дітей за рахунок бюджету, гарантувати фіксований пенсійний вік до 60 років (зі зниженням для жінок на 2 роки за кожну дитину), ввести передачу пенсійних накопичень у спадок, спрямування частини нафтогазових доходів бюджету на індивідуальні цільові рахунки громадян.

Але висока підтримка і політичних поправок ОКС: 82% опитаних за всенародне обрання Ради Федерації; більше двох третин — за право Держдуми виносити вотум недовіри окремим міністрам; більше половини — за обрання голів судів суддями (замість їх призначення зверху) і за право Держдуми пропонувати кандидатуру на пост прем’єр-міністра; 54% виступили за скорочення терміну повноважень президента з 6 до 4 років.

Інфографіка: партія «Яблуко»

В цілому альтернативний пакет поправок ОКС і «Яблука», зміцнювальних діючу Конституцію, підтримують 74% росіян, проти висловилися лише 17%. Люди відчувають, що за невизначеними соціальними обіцянками в пакеті Путіна — порожнеча, а весь його сенс зовсім в іншому і не стосується інтересів і прав населення Росії. Люди хочуть обирати, приймати рішення, визначати свою долю, а не бути співучасниками-статистами обманного і незаконного процесу без реального вибору та без урахування думки народу.

Крім того, 60% опитаних висловилися проти проведення голосування під час пандемії. Непристойна поквапливість у цьому питанні видає байдужість влади до життя і здоров’я громадян, що не може не впливати на позицію людей.

У Росії сьогодні мало хто вірить, що після 1 липня будуть оприлюднені реальні результати непрозорого і безконтрольного плебісциту, названого чомусь «всенародним голосуванням». Недовіра суспільства до влади після всіх цих обманів продовжить рости. Особливо коли все більше і більше людей на практиці буде бачити, як діє держава на основі переписаної Конституції (див. «Не тільки «обнулення»», червень 2020).

Інфографіка: партія «Яблуко»

Незалежний професійний опитування громадян показав, що незаконна спецоперація з поправками до Конституції, затіяна для демонстрації громадської підтримки, провалилася. Більш того, вона дала зворотний ефект. Які б цифри не опублікував ЦВК після 1 липня, вже зараз ясно: більшість росіян не підтримує довічне правління Путіна і нинішній курс Кремля.

Тому «Конституція вільних людей» — це не просто альтернатива протиправним поправками Путіна. Це шанс Росії на вільне майбутнє. І після 1 липня нам належить продовжити боротьбу за наше вільне майбутнє, за майбутнє дітей та онуків — за реальну альтернативу авторитарному корпоративного державі.

Підтримати альтернативу путінським поправками можна вже зараз на сайті «Конституції вільних людей».