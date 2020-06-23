У Південній Кореї заявили про другу хвилю епідемії COVID-19

Директор південнокорейського центру контролю та профілактики захворювань Юнг Юн Кен заявила, що в Південній Кореї почалася друга хвиля епідемії коронавірусу нового типу COVID-19.

Про це повідомляє DW.

Вона зазначила, що прогнози про початок другої хвилі коронавірусу восени або взимку виявилися невірними. Епіцентром другої хвилі епідемії називається Сеул. У тієї ж годину, згідно з офіційними даними, 21 червня в країні було зафіксовано всього 17 нових випадків зараження коронавірусів.

З початку епідемії в Південній Кореї зафіксовано понад 12 тисяч хворих. 281 людина померла.