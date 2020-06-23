Доба ООС: ворог 16 разів порушив режим припинення вогню, один боєць поранений ЗСУ

Упродовж 22 червня збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 16 разів.

Ворог активно застосовував при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

Переважна більшість порушень режиму припинення вогню була зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” (Луганський напрямок). Відтак, з артилерійських систем калібру 122 мм противник обстріляв українських захисників неподалік Оріхового, а згодом – зі 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. За оборонцях населеного пункту Попасна ворог задіяв станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а від захисникам Новозванівки випустив 36 мін зі 120-мм мінометів.

По опорних пунктах поблизу Хутора Вільний агресора тричі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Біля Новотошківського та Катеринівки окупанти застосували 120-мм міномети. Окрім цього, останній населений пункт обстріляли ще й з гранатометів, а по позиціях неподалік Новгородського загарбники задіяли міномети калібру 82. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” (Донецький напрямок), неподалік Широкиного окупанти обстріляли опорні пункти Об’єднання єднаних сил використавши протитанкові ракетні комплекси “Корнет” калібру 152 мм.

Ракета потрапила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережною камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання. Увечері противник активізувався поблизу Павлополя, де вів вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Новомихайлівки агресора застосував міномети калібру 82 мм. Крім того, обстріли із гранатометів та великокаліберних кулеметів зафіксовано у передмісті Мар’яна їнки та Старогнатівки. Минулої доби, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднання єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 22 червня українські захисники знищили двох та поранили трьох загарбників. Від початку поточної доби, станом на 7:00, російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.