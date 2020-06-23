Зеленський обіцяє заплатити штраф за скандальний похід в кафе Хмельницького

Після того, як суд не наважився оштрафувати Володимира Зеленського за похід в кафе Хмельницького під час карантину, однак покаравши всіх супроводжуючих його осіб на 17 тисяч гривень кожного, президент України заявив, що платитиме.

«Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно переведу на рахунок заклади харчування суму, яка співвідноситься з сумою штрафу. У той же час, в разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності, виконаю його, як це передбачено законом України», — цитують Зеленського в Офісі президента.