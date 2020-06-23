ТОВ «ТД «Эгритек» поставить Державній службі України з надзвичайних ситуацій пожежні автомобілі на 590,2 млн грн. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані системи ProZorro.

Так, ДСНС закупить 74 пожежних автоцистерни різних моделей для гасіння пожеж та проведення рятувальних робіт. Виробником техніки є «Промислова компанія «Пожмашина», зареєстрована на одного з членів Радикальної партії Олега Ляшка.

В останні роки ДСНС купувала пожежно-рятувальні автомобілі у «Пожмашины» на суму близько 600 млн грн щорічно. Але в липні 2019 року Чернігівське територіальне відділення АМКУ оштрафувало «Пожмашину» і ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» за змову на тендері ДСНС на закупівлю пожежної техніки в 2015 році, а також заборонив цим компаніям брати участь у торгах.

Власником ТОВ «ТД «Эгритек» до квітня 2019 року був Олександр Паляниця – давній бізнес-партнер Авер’янова. Зараз власником фірми вказаний Олександр Оскаленко.

«Пожмашина» зареєстрована на британську компанію «Гартек Груп Лтд. », її бенефіціаром вказаний Олег Авер’янов, який в 2015 році був першим заступником голови ДСНС, і досі очолює Чернігівське відділення «Радикальної партії Олега Ляшка». Його приміщення у 2016 року обшукували у зв’язку іншим тендером на поставку пожежної техніки, однак справу проти нього не дійшла до суду. Раніше фірма була записана на нинішнього директора Олега Борща, який балотувався до Чернігівської облради від «Радикальної партії Олега Ляшка», – йдеться у публікації.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Пожмашина» виграла тендер Державної служби з надзвичайних ситуацій на 600,72 млн грн (з ПДВ).

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Фірма з оточення Ляшко поставить рятувальникам авто на 600 мільйонів оновлено: 23 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0