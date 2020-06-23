У МВС розповіли, як посилили контроль за дотриманням карантину серед українців

Влада посилила контроль за дотриманням правил карантину українцями з понеділка, 22 червня. Детальніше про зміни розповів радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в коментарі Україна 24.

З його слів, штрафи більше виписують на звичайних громадян, але і організацій-порушників трапляється чимало. Із-за погіршення епідеміологічної ситуації з сьогоднішнього дня контроль за дотриманням обмежень було вирішено посилити.

Мартиненко уточнив, що при виявленні порушень у закладах відповідальність буде нести торговельна мережа, яка не забезпечила дотримання заходів.

Він нагадав, що носіння маски передбачає, щоб рот і ніс були закриті. Якщо захисне засіб носять по-іншому, то це може стати підставою для складання адміністративного протоколу.

«Ситуація працювала більше на попередження порушень, але на цьому тижні ми почали жорстко контролювати дотримання обмежень», — додав радник глави МВС.