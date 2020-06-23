Радіти рано: епідемія йде в регіони

Не рано в Росії зняли карантин, і чи варто чекати другого спалаху, обговорили фахівці в рамках онлайн-дискусії, організованої Сахаровским центром.

Російська столиця, довгий час вважалася першою за кількістю смертей від COVID-19, вже завтра може виявитися самим безпечним куточком країни, вважають вчені. Як заходи, введені в різних країнах, що впливають на поширення коронавирусной інфекції і тривалість епідемії, і не занадто швидко наша країна стала повертатися до нормального життя, з’ясовували в рамках онлайн-дискусії, організованої Сахаровским центром.

Лікар, професор НДУ ВШЕ, віце-президент Міжрегіонального товариства фахівців доказової медицини Василь Власов:

«Говорячи про обмеження, краще не використовувати слово карантин. Це слово має певну смислове навантаження. Це все-таки сувора ізоляція, аж до стрілянини по тим, хто намагається покинути зону карантину. Те, що було в Росії, правильніше називати терміном „заходи соціального дистанціювання“. Деякі з них виглядають цілком розумно, деякі — ні. Одні вводилися рішенням генеральних секретарів, інші — від професіоналів охорони здоров’я. Але дуже важливо, що як би вони не вводилися, сьогодні ми практично нічого не можемо сказати про те, наскільки вони ефективні. Справа в тому, що кожна країна унікальна. Все, що ми можемо спостерігати — різноманітність результатів, які вийшли на виході: кількість хворих, які померли. Вони залежать не тільки від складнощів обліку, але і від того, як люди харчуються, наскільки живуть скупчено, як працює система охорони здоров’я. Все це створює абсолютно фантастичне різноманіття, яке не дозволяє робити однозначні висновки.

Зараз ми можемо говорити тільки про те, що в деяких країнах відбулися локальні кризи надання медичної допомоги. Наприклад, в північній Італії. Але ці локальні кризи виявилися саме локальними. Не можна сказати, що вони пов’язані з відсутністю там заходів ізоляції або з чимось ще. Приміром, Нью-Йорк — велике місто, де так і повинно було бути. Париж — теж велике місто, але там такої катастрофи не сталося. Ніяких серйозних пояснень того, чому в Нью-Йорку спалах була такою, а в Москві чи Парижі — інший, зараз немає. І як тільки ми починаємо накладати на статистику різні фактори, виявляється, що ми не можемо пояснити, які саме впливають на поширення вірусу.

Якщо рухатися в бік нашої батьківщини, то в цьому сенсі у нас існує цілий ланцюг рішень, які назвати розумними ніяк не виходить. Так, днями було опубліковано наказ міністра охорони здоров’я, який заносить COVID-19 в список інфекцій, з якими мігрантам не дозволяється перебувати в Росії. Це ж абсолютне безумство. Коронавірус — гостра хвороба. Ви що будете в гострому стані запихати людини в літак і депортувати?

Говорити про те, що ми сьогодні маємо якісь прості відповіді, я не наважуюся. Але в Росії, так само як в інших країнах, спостерігається тенденція до спаду епідемії. Наскільки вона буде рішучою, тривалої і глибокої, ми сказати поки не можемо.

Існує дві протилежні точки зору щодо заходів, які приймалися. З одного боку, ми не знаємо, наскільки ефективні заходи, і працювати потрібно, постійно уточнюючи стратегію, збираючи наукові дані. З іншого боку, потенційна загроза нових епідемій наскільки велика, що ми повинні робити все, що тільки можемо, і нічого страшного в тому, що ми раптом перегнемо палицю. Знайти баланс між двома крайнощами дуже важко. За великим рахунком, весь західний світ пішов ближче до другого шляху. Вийшло те, що вийшло. Тупий і прямолінійний відповідь тут може звучати так: „Якщо після зняття обмежень немає підйому захворюваності, можливо, ці обмеження не мали ніякого сенсу“. Хоча, звичайно, слід обмежень не можна не враховувати в результатах. Той набір обмежень, які ми бачимо в Росії, є хаотичним, і, по всій видимості, не дуже ефективним. Він порушує людські життя і призводить до того результату, який ми спостерігаємо. Адже ми навіть повний набір заходів не знаємо. На мій погляд, правильним було б постійно модифікувати режим обмежень, щоб накладати потрібні, і знімати непотрібні».

Терапевт, кардіолог, радник гендиректора Фонду Міжнародного медичного кластера, черговий лікар і автор «Нової газети» Ярослав Ашихмін:

«Можна довго перераховувати, що ми не знаємо про новий вірус. Зокрема, ми не знаємо, чому така різна ситуація з сприйнятливість до вірусу в різних популяціях. Я недавно розмовляв з групою дослідників. Вони мають доступ до великого банку генетичного матеріалу, і кажуть, що є гени, які, можливо, підвищують чутливість до коронавирусу. Але все одно сигнал в них досить слабкий. Так що, навіть методи біоінформатики не дозволяють нам уцепить, чому деякі люди хворіють настільки важко.

Зате ми бачимо дуже ясний внесок віку. У Кореї спалах епідемії сталася у релігійній громаді. У Швеції коронавірус проник в місця, де живуть літні люди. В Італії дуже довго тягнули з карантином, у підсумку, молоді люди відвідували літніх, і вибухове зростання захворюваності та смертності був пов’язаний з тим, що дуже багато інфіковано людей старшого покоління.

При цьому цікаво, що ми не бачимо великої кількості трагедій серед добре забезпечених відомих людей. Мабуть, люди, які мають гарне медичне забезпечення і можливість піклуватися про здоров’я, не настільки схильні вірусу.

Зараз мене турбує ситуація в регіонах. У деяких з них медики досі не забезпечені засобами індивідуального захисту. Місцеві влади не відчувають ступеня значимості цього питання. В системі цінності чиновників відсутність респіраторів не виходить на пріоритетні позиції. Десь підключається Росздравнадзор, десь фонди страхують. Але якщо в середніх і малих містах, де на все населення — одна пристойна лікарня, захворіє всього два реаніматолога, почнеться просто катастрофа.

Що стосується обмежень, мене хвилює не те, якими вони були, а те, що їх дуже швидко зняли. Ми не знаємо, з чим маємо справу. Поки ми не бачимо зростання кількості хворих. Порожніють ковидарии. Тим не менш, зняття обмежень — величезний ризик. Можливо, нам пощастить, і російський “авось” спрацює».

Економіст Тетяна Михайлова:

«Є щось фундаментальне у поведінці людей в різних країнах. Можливо, саме цим можна пояснити той факт, що епідемія практично скрізь загасає приблизно через три місяці. У Нью-Йорку, наприклад, на початку березня, коли з’явилися перші виявлені випадки, влада довго заперечували проблему. Два тижні через число заражених стало рости по експоненті. У цей момент чиновники почали замислюватися про закриття шкіл. До 23 березня, коли мер міста все-таки оголосив про початок самоізоляції, пік епідемії в місті був практично завершений. Про це свідчать офіційні дані. Місто закрили, коли епідемія була на максимумі. До того моменту, коли влада дозріли на обмеження, люди вже й самі відреагували. За графіками мобільності видно, що ті, хто міг, залишилися вдома. Ті, хто „повинен був“ заразитися, встигли заразитися в цю хвилю. Епідемія там пройшла, як пожежа, і буквально випалила все. Серед тих, хто працює в громадському харчуванні, користується громадським транспортом, величезна кількість людей отримали імунітет. Саме тому епідемія і пригасла. Принаймні, у мене така версія. Інші країни, які вводять обмеження, просто розтягують цю хвилю. Якщо вірус потрапив у популяцію, цим людям судилося перехворіти. Все, що ми робимо з допомогою обмежень, — розтягуємо пік.

Будь-які обмеження виникають не тільки тому, що влада наказала і ввели пропуску. Люди самі обмежують кількість контактів, змінюють свою поведінку. Заходи, які вводяться на державному рівні, швидше дають можливість людям це зробити. На мій погляд, самоізоляція — швидше допомога малозабезпеченим, які змушені були заробляти і не могли залишитися вдома, опинившись під ударом. Максимальної ефективності можна досягти за допомогою довіри та співпраці між владою і людьми. Ось цього нам серйозно не вистачає.

Челябінська область дає цікаві дані: анонимизированный список хворих, їх вік і результат — одужали або померли. Перша група — люди, які самі поскаржилися на симптоми коронавіруса. У цій групі висока смертність. Друга група — люди, яким зробили тест, тому що вони контактували з інфікованими. Так от, якщо порахувати, скільки людей кожного віку померло в цій групі, виявиться, що ці дані збігаються зі статистикою по Великобританії. Показники смертності ідентичні. Всі відмінності в летальності з’являються тому, що ми неправильно вважаємо хворих і померлих. Швидше за все, у популяціях, де ми бачимо велику кількість важких випадків, ми просто недовыявили легкі і безсимптомні випадки».

Демограф Олексій Ракша:

«Я стежу за епідемією з січня. Мені здається, що я розумію, як працює вірус, які в нього установки. Швидше за все, у всіх країнах, у всіх популяціях він веде себе приблизно однаково, а ті відмінності в цифрах, які ми спостерігаємо, пов’язані з відмінностями методик обліку, охопленням тестування, віковим складом населення, індексом активності. Але якщо ми всі ці чинники привели до спільного знаменника, ми побачили б приблизно однакову летальність — на рівні 1% усіх тих, хто з цим вірусом зустрічався, включаючи бессимптомников. У ковида є чітка залежність летальності від віку, яка нагадує залежність летальності в „мирний час“. Скажімо, кожні 8 років життя ймовірність померти подвоюється. Цей вірус веде себе подібним чином. Він збільшує загальну смертність приблизно в таких же пропорціях. У країні зі старим населенням, як Італія, це може бути не 1%, а 1,4% населення. У країнах з населенням молодше, таких як Росія чи Корея, — 0,7%.

Акумулюючи інформацію з різних міст, країн, періодів, я завжди приходжу до схожим цифр — 1%. Ця летальність в десятки разів вище, ніж у сезонного грипу, але, по всій видимості, нижче, ніж у іспанки.

На жаль, у нас практично немає інформації по Кавказу і за сільським територіям в ряді регіонів. Ми просто не знаємо, скільки насправді людей помирає від коронавіруса з кінця березня. Справа в тому, що люди частково перестали ходити в ЗАГС, щоб зареєструвати померлих родичів. Виявилося, що без довідки про смерть цілком можна поховати людину, особливо подалі від великих міст, в сільській місцевості, в південних регіонах. Так що, на мою думку, ніхто, можливо, не знає, скільки людей з ковидом померло в Інгушетії, Чечні, Кабардино-Балкарії, Північній Осетії, і навіть в Краснодарському краї. По цим регіонам статистика загальної смертності дуже сильно постраждала через зміни режиму роботи Рацсів. Переважна більшість Рагсів перестали реєструвати розлучення. Зрозуміло, що вони не могли перестати реєструвати смерті взагалі, але із-за зміни режиму роботи і зміни поведінки людей ми не знаємо справжніх цифр, і в результаті, ми не розуміємо, що відбувається в країні зі смертністю з квітня. Можу лише заявити, що за офіційною статистикою, за квітень 2020 року загальна смертність істотно не змінилася порівняно з квітнем минулого року. Показники не виходять за межі статистичних коливань. По травню, можливо, ситуація буде іншою. Але про це ми поки знаємо недостатньо.

Існує певний консенсус серед епідеміологів і демографів, пов’язаний з тим, що справжню тяжкість перебігу пандемії можна оцінити тільки за приростом загальної кількості померлих відносно фонових значень (середнє сезонне число померлих за останні 5 років). По тих територіях, з яким у нас все ж є статистика, вселяє довіру, підвищення загальної смертності ми спостерігаємо в Москві, Московській області, Петербурзі, Пензенської області та частково у Володимирській області і Республіки Мордовія. В інших регіонах перевищення смертності не видно. Але тут важливо враховувати феномен запізнілою реєстрації, особливо на півднях. Станом на 15 травня, як я з’ясував, в Дагестані не була зареєстрована п’ята частина всіх смертей, що відбулися в січні, більше третини смертей за лютий, більше половини — за березень. Це відбувається не тільки з-за обмежень, викликаних пандемією. Просто люди там звертаються за свідоцтвом про смерть не тоді, коли людина померла, а коли потрібно отримати спадщину чи вирішити якісь правові питання. В умовах пандемії ця історія посилилася. По Кавказу статистика смертності просто пропала. В певній мірі те ж можна сказати з сільським територіям Башкортостану, Свердловської області, Краснодарського краю і багатьох інших областей.

У травні ми маємо загальне число померлих від ковида і з ковидом, тобто випадків, коли вірус загострила існуючі захворювання, в районі близько 20 тисяч осіб. З них Москва дала 5-6 тисяч смертей. За офіційними даними депздрава Москви, травень став самим смертельним місяцем за всю історію міста, враховуючи спеку 2010 року.

Зараз у столиці намітився спад епідемії. Число позалікарняних пневмоній за півтора місяці скоротилося в 4 рази, число госпіталізацій — в 3,5 рази, виявлених випадків — у 6,5 разів. При цьому, я помітив, що існує достатньо тривалий часовий лаг між числом нових інфекцій і числом нових смертей. По всій видимості, у нас довше, ніж у Європі, тримають пацієнтів на ШВЛ, намагаються врятувати до останнього. Тому пік епідемії припав на початок травня, а горб смертності — на другу половину. В червні ми не побачимо +60%, як прогнозували раніше. Але справа в тому, що в іншій країні епідемія тільки розгортається, і що там відбувається, ми, на жаль, не знаємо.

За багатьма параметрами Росія схожа на США: за своїм розмахом, неоднорідності, наявності великого міста. Нью-Йорк отримав потужний спалах з-за того, що ступінь соціальних контактів у цьому місті надзвичайно щільна. Приріст смертності в сім разів перевищував фоновий. До 25% жителів міста мали справу з коронавірусом. Але якщо в столиці Штатів спалах пішла на спад, то в Техасі, Флориді, Каліфорнії зараз відбувається наростання епідемії, яке розпочалося близько 10 днів тому. Можливо, це пов’язано з відміною карантину, можливо — з протестами. Але це поганий знак.

У Росії ситуація дуже схожа. На периферії епідемія є затяжний, і краю я поки не бачу. Офіційна кількість нових випадків зростає, число смертей наздожене пізніше. Рекомендація для людей в регіонах — зараз ситуація там набагато гірше, ніж коли б то не було. Всі заходи соціального дистанціювання потрібно дотримуватися дужче.

У цій ситуації Москва може виявитися одним з найбезпечніших міст Росії. Столиця пройшла пандемію трохи краще середнього, не виходячи за кордон двократне зростання смертності від фонових значень, при тому, що в Нью-Йорку зростання був семиразовим. Катастрофи не сталося, система охорони здоров’я впоралася. А ось у Петербурзі ніякого спаду немає, там все погано.

За моєю оцінкою, в Москві зустрічалося з вірусом 8% населення. Індекс самоізоляції у місті став підвищуватися з 8 березня — ще до обмежувальних заходів, і до 25 березня чверть москвичів вже стала ставитися до безпеки по-іншому. Цифрові пропуску додали тільки 3% до індексу самоізоляції. Можливо, цей захід лише сповільнила падіння показника».

Лікар, професор НДУ ВШЕ, віце-президент Міжрегіонального товариства фахівців доказової медицини Василь Власов:

«Обмеження не можна скасувати. Їх можна тільки модифікувати. Але нам з ними доведеться жити ще довго. Зрештою, сифіліс ж змінив сексуальне життя європейців кілька сотень років тому. Коронавірус теж змінить наше життя. Чим більш розумними і науково обґрунтованими будуть рекомендації, тим більше буде довіри до них з боку людей, тим раціональніше вони будуть себе вести. Але те, що ми сьогодні не досягли дна, для мене абсолютно очевидно. Ми будемо хворіти, смертність буде залишатися якийсь час високою. Мені хотілося б, щоб цей час було коротким».