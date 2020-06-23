Вибух будинку в Києві: спливла версія з халатністю працівників «Київгазу»

Причиною вибуху в житловому будинку на Позняках в Києві, в результаті якого загинуло п’ять людей, могла стати недбалість співробітників компанії «Київгаз».

Одну з версій трагедії OBOZREVATEL повідомили джерела в Міністерстві внутрішніх справ. Відзначається, що газовики зняли лічильник в квартирі і замість нього тимчасово встановили перемичку.

У компанії «Київгаз» підтвердили, що напередодні вибуху в багатоповерхівці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, проводили повірку лічильників, пише УНІАН. За словами представника газової компанії Олени Мичуриной, стан газових мереж в будинку було задовільним.

«Повідомлення про вибух) ми отримали в 10:00, і одразу виїхала газова служба, тому що будинок газифікований. Причини нині з’ясувати неможливо, тому що туди нікого не пускають, зараз рятувальники розбирають стіни і дуже акуратно, тому що є загроза, що впаде й далі», – розповіли в компанії «Київгаз».

Мічуріна зазначила, що перевірка здійснюється раз на вісім років: лічильники знімаються для того, щоб перевірити наскільки вони справні, на їх місце ставиться заглушка, далі йде перевірка на витік газу.

На питання, скаржилися люди на запах газу після цих робіт, у «Київгазі» відповіли, що дані будуть уточнені пізніше. При цьому відразу після вибуху мешканці будинку писали в соціальних мережах, що напередодні у них проводили заміну лічильників, після чого вони поскаржилися в компанію на запах газу.