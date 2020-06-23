В дитсадки України увірвався COVID-19: тести роблять тільки через два тижні, а батьки б’ють тривогу

У дитячих садках України, де останнім часом виявили хворих COVID-19, всіх відправляють на самоізоляцію, однак ПЛР-тести роблять тільки через 14 днів. Батьки б’ють на сполох і вважають, що за цей час інфікована дитина встигне заразити всіх в сім’ї, включаючи бабусь і дідусів. Лікарі ж розійшлися в своїх оцінках ситуації.

Батьки побоюються зараження

У київському садочку на Оболоні 11 червня у двірника виявили коронавірус. «Він лікувався, здав аналіз на COVID-19, який виявився позитивним. У той же день усіх дітей та співробітників відправили на самоізоляцію, але попередили, що ПЛР-тест зроблять лише 25 червня, через два тижні. Ми сидимо на самоізоляції, у мене тато хворий на цукровий діабет, живе з нами. Я переживаю, що якщо малюк хворий, то може заразитися і літній батько. На всякий випадок обстежувалися в приватній лабораторії за свій рахунок, обійшлося це нам 700 грн», – розповіла мама дитини з цього закладу.

Інші батьки також обурюються. «Мені тепер вдома два тижні сидіти і трястися, захворів мій дитина чи ні? З СЕС передали, що безкоштовний тест лише через два тижні. Підозрюю, потім ще скажуть, раз не захворіли, то і тесту не потрібно», – турбується мама малюка.

Подібні спалахи COVID-19 виявлені в багатьох містах України. Так, у Тернополі 10 червня у садочку №12 у співробітника діагностували коронавірус. Установа пішло на карантин на 14 днів, у дітей і співробітників теж візьмуть аналізи.

У Кропивницького закрили дитсадок через співробітниці, у якій знайшли інфекцію. Така ж ситуація і в Івано-Франківську в садочку «Дударик». Там дітей і вихователів відправили на самоізоляцію.

Правила придумали в Моз, але лікарі не згодні

Як з’ясувалося, таке правило – проводити безкоштовне тестування тільки через два тижні після виявлення зараження в дитячому колективі – прийнято Міністерством охорони здоров’я. Про нього йдеться в наказі №722.

Аналіз дітям зроблять тільки через два тижні

«Потрібно, щоб пройшов адаптивний період протягом 14 днів. Тоді результати аналізів будуть правильними. Тобто потрібно час, щоб вірус проявився», – пояснила позицію прес-служба відомства.

Далеко не всі медики згодні з постановою.

«Я не можу пояснити, чому зараз склалася така ситуація з тестуванням. У будь-якому випадку, коли закривається установа з-за COVID-19, всім обов’язково повинні взяти мазки на наявність коронавіруса. Адже під час інкубаційного періоду він виділяється, і можливе зараження оточуючих. Так ми дочекаємося, що вірус обов’язково буде поширюватися. Профілактичні заходи потрібно робити з самого початку», – каже OBOZREVATEL колишній директор центру грипу Олександр Гриневич.

Лікарі не згодні з Моз

Інфекціоніст Сергій Крамарєв вважає, що більш надійно виділити COVID-19 можна на другий тижня інкубаційного періоду.

«Я б брав аналізи трохи раніше, наприклад, через сім днів після контакту. Але є ймовірність, що на сьомий день ми не виявимо вірус, а на 14-й дитина захворіє. В такому випадку краще навіть робити два тіста: в середині інкубаційного періоду і в кінці. Хоча логіка в тому, що обстежують через два тижні, є – на 14-й день вірус дає найвищу чутливість до тесту», – вважає Крамарєв.

Лікар-інфекціоніст Євген Щербина зазначає, що ціна тіста в Україні досить висока (від 700 до 2500 грн).

«Держава не може собі дозволити проводити аналізи кілька разів протягом інкубаційного періоду – на сьомий і 14-й день, тому що це в два рази дорожче. Нам потрібно вибирати тактику, яка буде максимально ефективною, але при цьому не розкидатися грошима», – пояснює він.

Не цілуйтеся і не обіймайтеся

Що стосується зараження оточуючих, включаючи бабусь і дідусів, для яких коронавірус може виявитися смертельним, то лікарі радять застосовувати всі засоби безпеки, про які вже говорилося багато разів.

За словами Крамарева, діти можуть носити вдома маску. «Крім того, в цей період треба виключити поцілунки, обійми з дітьми. Природно, мити руки, використовувати антисептики і протирати всі поверхні», – радить лікар.

На думку Щербини, ще точно не доведено, чи передається вірус під час інкубаційного періоду. Одні джерела підтверджують це, інші – заперечують. Але заходи безпеки необхідно дотримуватися в будь-якому випадку.