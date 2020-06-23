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Під Дніпром археологи виявили стародавнє місто

23.06.2020

На околиці селища Самаровка Дніпропетровської області археологи Дніпропетровського національного історичного музею виявили залишки стародавнього міста 18 століття.

На місці поселення вчені знайшли характерну кераміку, ліпнину і кістки, повідомили на сторінці «Samar.History» в Facebook.

 
 

Скріншот Facebook/»Samar.History.»

Скріншот Facebook/»Samar.History.»

Скріншот Facebook/»Samar.History.»

Археологи говорять, що знайдені реліквії залишили місцеві жителі в поселенні-прабатьків Катеринослава, відомого сьогодні як Дніпро. Будівництво міста на цьому місці почалося в 1776 році.

Вчені знайшли кераміку, ліпнину і кістки Facebook/»Samar.History.»

Вчені знайшли кераміку, ліпнину і кістки Facebook/»Samar.History.»

Через шість років тут проживало трохи більше 2000 чоловік, в основному вивезені з Криму греки і вірмени. Однак незабаром виявилося, що місто непридатний для життя: він перебував в низовині, його часто затоплювали весняні паводки.

Вчені знайшли кераміку, ліпнину і кістки Facebook/»Samar.History.»

В 1886 році, за указом князя Григорія Потьомкіна, Катеринослав перенесли низовини на правий берег Дніпра, у давню козацьку слободу Половиці, де він і почав поступово розростатися.

Археологи виявили стародавнє місто Facebook/»Samar.History.»

За словами Костянтина Мешко, директора Новомосковського краєзнавчого музею, поселення на початковому місцезнаходження Катеринослава вирішили не розформовувати, а перейменували в Новомосковськ. У 1794 році його вирішили перенести на місце козацької слободи «Новоселиця».

Вчені знайшли кераміку, ліпнину і кістки Facebook/»Samar.History.»

«Ось так і вийшло, що знайдений археологами старовинне місто фактично дав початок сучасному місту Дніпро, а також нову назву козацької Новоселиці – сучасному Новомосковську», – резюмував історик.

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