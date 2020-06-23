Коронавірус – не перешкода: Зеленський хоче якомога швидше зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський хоче провести новий раунд переговорів з главою Росії Володимиром Путіним у «нормандському форматі» в найближчі місяці, не чекаючи закінчення пандемії COVID-19.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail, переклад якого опублікував сайт Офісу президента.

«Ми повинні зробити все, щоб в найближчі місяці у нас була зустріч у «нормандському форматі», не чекаючи закінчення пандемії. Принаймні ми все для цього робимо», – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що обговорював з представниками Німеччини та Франції припинення вогню на Донбасі. Після оголошення карантину саме в ці країни були спрямовані українські делегації.

Також Зеленський зазначив зміни у складі делегації в Тристоронньої контактної групи, куди увійшли «люди, які не просто слухають і говорять, але і приймають рішення».