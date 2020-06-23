У Японії розробили тест для діагностики COVID-19 за 30 хвилин

Японські вчені розробили новий швидкий тест на COVID-19, який дозволяє виявляти вірус приблизно за 30 хвилин без складного обладнання і лікарів-професіоналів.

Розробка належить об’єднаній групі дослідників з університетів Ніхон, Гумма і Токійського медуніверситету. Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що новий метод заснований на пробі слини. В той же час його точність нічим не поступається широко поширеним в даний час аналізів за допомогою полімеразної ланцюгової реакції.

Відомо, що одна з провідних в Японії фармацевтичних компаній Shionogi має намір запропонувати використовувати нові полегшені тести насамперед для перевірки пасажирів, що в’їжджають в країну з-за кордону.

Додамо, що за даними Worldometers, станом на ранок 22 червня в Японії підтверджено 17 864 випадки зараження коронавірусом, померли 953 людини, тоді як 16 108 вилікувались.

Статистика по коронавирусу в Японії (Worldometers.info)