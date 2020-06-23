У світі за добу виявили 135 тисяч нових випадків COVID-19

Понад чверть всіх смертельних випадків припадають на США.

Станом на ранок 22 червня у всьому світі зафіксовано 8 927 195 випадків зараження коронавірусом. За добу виявлено понад 135 тисяч нових хворих.

Як свідчать дані карти поширення вірусу при Університеті імені Джона Хопкінса, жертвами епідемії в усьому світі стали 467 636 людей.

Близько чверті всіх смертельних випадків припадають на США – 119 969.

Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано у США (2 279 306), Бразилії (1 083 341), Росії (583 879), Індії (410 461) і Великій Британії (305 803). Водночас, 4 419 717 пацієнтів у всьому світі одужали.

: unian.ua

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