«Ведомости» видаляли новину про те, що поправки до Конституції підтримують 46% москвичів

Редакція газети «Ведомости» на деякий час видалила з сайту новину про те, що поправки до Конституції підтримують менше половини москвичів, а потім повернула. Увагу на це звернули «Медиазона» та історик Роман Юнеман, замовив проведення опитування у компанії Russian Field.

«Правда очі ріже. Видалили статтю „Ведомостей“ про неготовність москвичів підтримати „обнулення“, засновану на нашому соціологічному дослідженні. P. S. Абсолютно безглуздий крок, адже на неї вже посилається Афіша, The Village, „Дощ“ та інші», — написав Юнеман у своєму телеграм-каналі.

В новині сказано, що поправки до Конституції підтримують тільки 46% москвичів, у 43% протилежна позиція. З тих, хто виступає «проти», на вибори точно підуть 44%, а прихильників — 67%. Усього в дослідженні взяли участь 1,2 тис. москвичів.

Конфлікт головного редактора «Ведомостей» Андрія Шмарова з редакцією тягнеться з кінця березня, коли Шмаров був призначений виконуючим обов’язки головного редактора. У середині квітня Шмаров зняв з сайту газети критичну колонку професора Чиказького університету Костянтина Соніна про Ігоря Сечіна. Потім редактор відділу медіа «Ведомостей» Ксенія Болецька повідомила, що Шмаров «заборонив випускати в газеті і на сайті будь-які тексти на основі даних опитування „Левада-Центру“» і про обнулення термінів Володимира Путіна.

15 червня стало відомо, що Шмаров був офіційно затверджений на посаді головного редактора рішенням ради директорів компанії «Бізнес ньюс медіа» (видавець «Ведомостей»). Голова ради директорів БНМ — новий власник видання Іван Єрьомін. Виступаючи проти цього рішення, в цей же день про звільнення заявили всі п’ять заступників головного редактора «Ведомостей». Мова йде про Дмитра Симакове, Бориса Сафронове, Філіппе Стеркине, Кирила Харатьяне та Олександра Губського.

19 червня Андрій Шмаров не допустив до публікації редакційну колонку про порушення в кампанії зі зміни Конституції РФ, засновану на доповіді організації «Голос».