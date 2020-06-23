Українці зможуть онлайн відстежувати зміну цін на соціальні продукти

Міністерство цифровий трансформації запустив онлайн-реєстр роздрібних цін на соціально значущі продукти, на які набули чинності держрегулювання цін

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

«Щоб зробити процес максимально зручним і прозорим на період карантину був запущений новий сервіс декларування цін, а також дашборд, де українці можуть відслідковувати зміни вартості товарів», — сказано в ньому.

Відзначається, що бізнес через кабінет дає інформацію про зміни цін на товари, у разі збільшення ціни більш ніж на 5% — інформація зберігається в центральній базі даних у вигляді єдиного реєстру.

Інспектори Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів через кабінет моніторять процес, без зайвої комунікації з бізнесом.

У свою чергу споживачі стежать за змінами цін через публічний дашборд.

У реєстрі будуть публікуватися ціни на товари протиепідемічного призначення (антисептики, дезінфектанти, окремі лікарські засоби, засоби індивідуального захисту) і товари суттєвої соціальної значущості.