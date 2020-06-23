Де в Києві з 23 по 28 червня пройдуть літні продуктові ярмарки

В Києві з 23 по 28 червня заплановані сезонні продуктові ярмарки. Столична влада ще раз нагадують: продовжують діяти протиепідемічні заходи та обмеження, яких слід дотримуватися. Порушення умов карантину загрожує штрафами, нижній поріг яких становить 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що потрібно носити маски в громадських місцях і дотримувати соціальну дистанцію з іншими людьми. Одна з головних вимог для торговців на вуличних розпродажах — дотримуватися протиепідемічних правил. Перед продавцями в торгових точках, як і раніше, повинні встановлюватися захисні пластикові або плівкові екрани, які допомагають уникнути прямого контакту з відвідувачами. Крім того, для швидкопсувної продукції потрібні холодильні камери.

23 червня (вівторок) ярмарки відбудуться:

у Дніпровському районі — на вулиці Микитенка, 21-27;

у Святошинському — на вулиці Р. Юри, 5;

в Шевченківському — на вулицях Ружинської, 16-18 (біля скверу), Бульварно-Кудрявській, 2-4; біля скверу в межах вулиць О. Гончара, 65а і Богдана Хмельницького, 94;

24 червня (середа) торгівля пройде за адресами:

у Дніпровському районі — на проспекті Соборності, 2-20;

у Печерському — на вулиці Велика Васильківська (між вулицями Єжи Ґєдройця та Ковпака);

у Подільському — на проспекті Правди, 5-11;

25 червня (четвер) продуктові розпродажі відбудуться в районах:

у Голосіївському — на вулиці Ломоносова (між вулицями Стельмаха і Маричанской);

у Дніпровському — на бульварі Перова, 8-10, проспекті Романа Шухевича (Генерала Ватутіна), 12а;

у Святошинському — на вулиці Гната Юри, 5;

26 червня (п’ятниця) виїзна торгівля організована:





у Голосіївському районі — на проспекті Голосіївському, 116, проспекті Академіка Глушкова, 25-53;

у Дніпровському — на вулиці Гродненській, 1/35−17а, Алматинської, 64-74;

в Печерському — на розі вулиць Первомайського Л. і В. Мечникова, провулку Виноградному, 4-6;

у Солом’янському — на вулиці Козицького (в межах вулиць Єреванській та Уманської), Керченській (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

у Шевченківському районі — на вулицях Ружинської, 16-18 (біля скверу), Ризькій, 1, Деревлянской, 16-20, Бульварно-Кудрявській, 2-4, у проїзді між вулицями Гончара, 65а і Б. Хмельницького, 94;

27 червня (субота) на сільгоспярмарках чекають покупців:

у Голосіївському районі — на вулицях Голосіївській, 4-10, Паньківській;

у Деснянському — на вулиці Кубанській України (між вулицею Космонавта Волкова та проспектом Лісовим), Закревського (в межах проспекту В. Маяковського і вулиці Драйзера Т.);

у Дніпровському — на бульварі Бучми А., 2-10;

у Печерському — на вулиці Катерини Білокур;

у Подільському — на проспекті С. Бандери (біля Куренівського парку);

у Святошинському — на вулиці Булгакова, 10-13/1;

у Солом’янському — на вулиці Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць Дінця і Героїв Севастополя, 35а);

в Шевченківському — на вулиці Богдана Гаврилишина, 1-17.

28 червня (неділя) торгівля розгорнеться на локаціях: