Екс-регіонал стане заступник директора Інституту раку

Міністерство охорони здоров’я схвалив на пост заступника глави Національного інституту раку екс-регіонала Андрія Шипка.

В. о. директора організації Олександр Яцина заявив журналістам, що кандидатура колишнього нардепа ще на розгляді, однак незабаром він буде в колективі».

При цьому Яцина відмовився уточнювати, кого саме виходила ініціатива призначити Шипка. Він додав, що екс-регіонал – людина з великої літери і має величезний досвід».

Журналістка Яніна Соколова написала у своєму Facebook, що глава Моз Максим Степанов вже призначив Шипко на посаду без конкурсу. Він приступить до роботи 3 липня.

Інформацію про призначенні без конкурсу підтвердив і Яцина. За його словами, «на посаду заступників жодного конкурсу не буває».

Андрій Шипко був членом Партії регіонів з 2006 по 2014 рр. В період з 2006 по 2012 рр. працював заступником голови Дніпропетровської обласної ради. Політик голосував за так звані диктаторські закони Януковича, а також фігурував у кількох корупційних розслідувань.