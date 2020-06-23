Зруйновані дороги і затоплені будинки: В Карпатах через негоду загинули три людини

Сильні дощі накрили західні регіони країни. В Карпатах в результаті негоди загинули три людини, повідомляє «ТСН.Ранок».

У селі Дземброня Івано-Франківської області літня жінка впала в бурхливий потік річки і потонула.

Ще одна трагедія сталася в Яблуниці. В річку злетіла машина, водій і пасажирка загинули. Чоловік, ймовірно, не знав, що місцева річка розлилася і змила шматок дороги.

Бурхливі річки з-за сильних дощів розлилися так, що затопили дороги та житлові будинки. Щонайменше у двох селах зруйнувалися веслування. Якщо опади не припиняться під загрозою затоплення опиняться кілька сотень житлових будинків.

На даний момент шість селищ відрізані від цивілізації, а більше двох десятків автомобілів – в пастці між зсувами. У селі Красник земля зрушилася у кількох місцях прямо на проїжджу частину, а в Лісовому Хлебичине затопило дорогу на Коломию. Місцевих жителів евакуюють.

Негода наробила біди і в селі Микуличин. Вода поступово руйнує бетонну дамбу і вже знесла значну частину берегоукріплень.