Рекордное число случаев COVID-19 в мире за сутки

Предыдущий рекордный прирост по числу новых зараженных — 106 тыс случаев — ВОЗ зафиксировала 20 мая.

В мире за сутки выявили 183 020 новых случаев заражения коронавирусом, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения на 21 июня. Общее количество заболевших, согласно ВОЗ, выросло до 8,7 млн. По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 8,9 млн человек.

Наибольшее количество, новых случаев (более 116 тыс.) ВОЗ зафиксировала в Северной и Южной Америке. В нескольких штатах США к 20 июня зафиксировали рекордное число зараженных за сутки. В Бразилии, по данным на 21 июня, заболевших стало больше на 17,4 тыс человек, а количество смертей превысило 50 тыс.

: zn.ua