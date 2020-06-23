В Омську пройде турнір зі швидкісного копання могил

В кінці літа в Омську заплановані змагання по швидкісному копання могил, передає портал Сіб.фм.

Інформація про турнір, який намічений на кінець серпня, опублікована в офіційному Instagram-обліковому записі однієї з ритуальних компаній Омська. Плани виданню підтвердив директор новосибірського філії компанії. Як зазначається, спочатку проведення турніру було заплановано на початок серпня у Владивостоці, але пізніше з-за обмежувальних заходів його перенесли в Омськ.

Видання підкреслює, що фестиваль «задуманий як розважальний захід». Тим не менш, для оцінки викопаних могил існують певні критерії: викопана яма повинна досягати 200 сантиметрів в довжину і 80 завширшки і 160 в глибину. Також буде оцінюватися акуратність роботи.

Відзначається, що журі для оцінки буде використовувати справжні труни, які за умовами змагання повинні входити в могилу з першої спроби.

Переможцям змагання обіцяні цінні призи.