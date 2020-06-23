Шмигаль вважає, що Аваков ефективно управляє правоохоронною системою

Правоохоронна система під керівництвом глави МВС Арсена Авакова, якого нещодавно хотіли відправити у відставку, викликає довіру українців. Таку думку в ефірі телеканалу «Перший Західний» висловив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр сказав, що Аваков ефективно управляє реформованої правоохоронною системою.

Шмигаль також уточнив, що не можна відокремити міністра Авакова від усієї системи. Він звернув увагу на те, що парламент схвалив звіт голови МВС, хоча до кожного міністра є питання і претензії.

«Міністр Аваков звітував у Верховній Раді. звіт міністра був прийнятий, тому саме цей баланс — претензій та результативності роботи — на сьогодні результати звіту в парламенті показують, що міністр Аваков на даний момент працює, управляє ефективно правоохоронною системою України», — сказав Шмигаль.