І без Росії можна жити: Лукашенко намагається втягнути Китай в боротьбу проти Путіна

Днями Олександр Лукашенко недвозначно заявив про витікає з Росії загрозу — як його влади, так і мирному існуванню Білорусі. Незабаром після цього сусідню країну відвідала високопоставлена українська делегація, де не останню роль відігравав міністр оборони і вищі чиновники, які курирують питання Донбасу. Про що могла йти мова на проведених під час візиту зустрічах, «ФАКТАМ» розповів політичний аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Здавалося б збіг, але одночасно з цим візитом з’явилася інформація про те, що глава МЗС Росії Лавров домовився про швидкої зустрічі зі своїм білоруським колегою Володимиром Макєєвим. Можливо, що приїзд Лаврова буде працювати на відкат Білорусі від співпраці з Україною?

— Я б не сказав, що факт України настільки ключовий. Тим більше якщо говорити про Лаврові, то тут можна довго гадати. І візит української делегації, і дзвінок Лаврова — це сталося приблизно в один час, тому можна довго гадати, хто там був раніше на п’ять, на десять хвилин або на пару годин, — розповів «ФАКТАМ» Ігар Тишкевич.

Для Лаврова є ключовою завданням, з одного боку, позначити, що Росія присутня в регіоні. З іншого — це все-таки поговорити, провести консультацію і з’ясувати для себе настрої і навіть більш точну позицію білоруської сторони. Тому що, нагадаю, нафтова війна закінчилася, але тим не менш у Росії не вийшло добити «Беларуснафту» і змусити Мінськ відмовитися від пошуку альтернативних джерел — це раз.

Друге: йде дуже великий спір щодо газових питань, який зараз пішов на підвищення ставок, з введенням тимчасової адміністрації в «Белгазпромбанке» — це банк, який практично повністю належить російському «Газпрому» (там акції розділені між самим «Газпромом», «Газпромбанком» і компанією «Газпром трансгаз Білорусь», то є дочірньою структурою «Газпрому»). І не забуваємо загальну риторику білоруської влади про російську загрозу, що включає втручання у вибори.

Плюс до всього, сюди ж можу додати і військові об’єкти, переговори по робочим групам, які поки що в активну фазу не увійшли. Нагадаю, що в Білорусі є два військових об’єкта без статусу військової бази — тобто там є російські військовослужбовці, які виконують свої функції, але навіть зовнішню охорону цих об’єктів здійснюють білоруси. Це вузол зв’язку військово-морського флоту Росії «Вілейка» і вузол стеження за балістичними ракетами «Об’єкт Ганцевичі».

Їх доля теж поки що підвішена: сторони повинні узгодити протокол продовження договору не пізніше 1 січня 2021 року, тому що термін перебування закінчується в червні 2021-го. Відповідно, якщо протоколу не буде, то подальше перебування російських солдатів на території Білорусі стане суперечити укладеним договором. Тому для Росії це теж важливо.

— Останнім часом Лукашенко все частіше показує, що і без Росії можна жити: він купує нафту на Заході, у саудитів, виступає за тісніші контакти з В’єтнамом, Україною, країнами Середньої Азії та іншими, але особливо розвивається співробітництво з Китаєм. Чому ставка саме на Китай, а не на США, наприклад?

— Тому що, по-перше, Китаю цікаво входити в цей регіон. По-друге, маючи складні відносини зі Сполученими Штатами Америки, вливання інвестицій. — Авт.) у великих обсягах із США малоймовірно. З іншого боку, Білорусь бачить в Китаї альтернативу російському впливу, тому що в Мінську не хочуть сидіти на розтяжці між Заходом і Росією — вони шукають, в тому числі, треті, четверті точки опори.

І однією з таких альтернативних точок є Китай, який за фактом сьогодні є супердержавою, яка має інтерес до Білорусі. Зазначу: Мінськ активно залучає китайські державні гроші, оскільки Піднебесна, вкрай рідко відстоює інтереси своїх приватних інвесторів, завжди дуже активно захищає державні фінанси. В такому випадку Китай стане додатковим фактором зовнішньополітичної стабільності в Білорусі, запобіжником від зовнішнього втручання.

А якщо врахувати, що США можуть вплинути на процеси в Російській Федерації максимум тим, що введуть санкції, то в Китаї відносно РФ інструментарій побільше, без політичних сигналів.

— І що Китай може зробити більше?

— По-перше, люди. По-друге, гроші. По-третє, технології та обладнання. Як би там не було, але вихід Росії на ринки озброєнь країн Азії, Африки багато в чому залежить і від політики Китаю.

— Паради 9 травня на пострадянському просторі пройшли лише в Туркменістані, де не була на той момент зафіксована коронавірусна епідемія і тому були присутні посли та представники інших країн, а також в Білорусі, куди фактично іноземці не приїхали. Зараз Лукашенко зібрався на парад до Москви. Цим він показує, що не образився на те, що Кремль проігнорував парад у Мінську, або ще раз підкреслює, що не тільки Росія перемогла німців?

— Парад в Білорусі — ідеологічний жест. В першу чергу це гра на публіку в самій Російській Федерації. Тому що Мінськ продемонстрував: якщо Кремль розкручує тему перемоги у Другій світовій війні (вони називають її Великої Вітчизняної), — для Білорусі дуже важливо розмазати тезу про визначальну роль Росії в цій перемозі і Росії як зберігачі даних традицій.

Лукашенко направив посил в першу чергу російському суспільству, що «ось я теж такий». І приїзд на парад до Москви вкладається в ці рамки, у тому числі і як застереження від російського втручання. Адже в Росії подібні процеси завжди відбуваються при ідеологічної накачуванні: мовляв, хто зрадив ідеали великої Перемоги … Згадайте, як було у випадку з Україною.

У Білорусі говорити про зраду ідеалів великої Перемоги вже не вийде хоча б по одному простого прикладу. У Москві 9 травня парад був? Немає. А в Мінську — був! І відповідно, в цій же парадигмі Лукашенко повинен поїхати на парад до Москви, щоб продемонструвати, що він знаходиться в тому ж ідеологічному полі. Щоб різкий політичний накат з боку Російської Федерації на Білорусь викликав як мінімум подив всередині самого російського суспільства (що для Росії чутливо перед внесенням змін до Конституції та трансформацією політичної системи).

— МЗС Росії заявив, що на парад 24 червня запрошені «всі учасники Другої світової» (у тому числі лідери країн СНД, країн, що воювали «з іншого боку» і навіть лідери окупованих Росією автономних республік Грузії). Незапрошення на парад Зеленського — це з боку Путіна бажання принизити або страх перед українським колегою?

— Я думаю, що ні те, ні інше. Просто Росія намагається зберегти дистанцію, в тому числі ідеологічну, враховуючи, що на українському напрямку далеко не все виходить. Щоб і надалі продовжувати інформаційні операції по обробці власного населення і показуючи, що «Україна поки що не така, як нам би хотілося».