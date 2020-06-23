Рівень води може піднятися до 10 метрів: на Буковині та Прикарпатті оголосили червоний рівень небезпеки

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук терміново звернувся до мешканців Буковини з-за шаленої зливи, яка принесла чимало лиха і в Івано-Франківську область, і попередив, що сильні зливи продовжать йти у другій половині дня вівторка, 23 червня, а також вночі.

«Сильні опади призведуть до різкого підйому води в річці Прут в межах Чернівців — до 6,50 метра, а то і вище», — зазначив Він і додав, що ці дані попередні. Він пообіцяв повідомити уточнені дані трохи пізніше.

«Але вже зараз ми попереджаємо і просимо всі служби підприємства, всіх людей, які живуть недалеко від ріки Прут, забезпечити максимальну безпеку домогосподарств і бути готовим, у разі потреби, до евакуації», — додав голова Чернівецької ОДА.

Станом на 8:00 вівторка, 23 червня, висота води в Пруті в районі Чернівців становила 428 см, в 12:00 — 409 див.

«Нагадую, що критичним значенням є відмітка вище 5 метрів», — заявив Сергій Осадчук.

За його інформацією, вже зараз нижче Чернівців, в Новоселицькому районі, спостерігається серйозне підтоплення в районі села Маршинці. «Рівень води у річці Прут може піднятися навіть до 10 метрів», — попередив глава ОДА.

Тим часом у Держнс заявили про червоний (ІІІ) рівні небезпеки. «За повідомленням Українського гідрометцентру, до кінця доби 23 червня в Івано-Франківській та Чернівецькій областях будуть йти надзвичайно сильні дощі», — йдеться в повідомленні екстреної служби.