Насиров не прибув до суду через «різкого загострення хронічних хвороб»

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насиров не прийшов до суду, де розглядають його справу. Причиною стало нібито «загострення хронічних хвороб».

Адвокати Насирова заявили, що «у зв’язку з різким загостренням хронічних хвороб» Насиров ще 18 червня нібито був госпіталізований у клінічну лікарню «Феофанія» і знаходиться там на стаціонарному лікуванні.

Вони сказали, що їхній підзахисний за станом здоров’я брати участь в засіданні не може.

Але так як документів, що підтверджують госпіталізацію Насирова, у них не було, сторона звинувачення попросила визнати, що обвинувачений не прийшов до суду без поважної причини.

«З 18 числа — і жодних документів, які підтверджують медичну хвороба. Ну ми ж про Насирове трохи знаємо його стан, що він може хворіти. Незрозуміло, чому він не надав якісь документи через захисників або особисто, що саме за хвороба і чи є у нього можливість з’являтися на судові засідання», — сказав прокурор.

Члени судової колегії, порадившись, вирішили клопотання захисту задовольнити частково відклали засідання на 23 червня. При цьому причини неявки Насирова визнали неповажними.

Нагадаємо, колишній голова ГФС Роман Насиров і керівник департаменту Володимир Новіков звинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, екс-главі ГФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона звинувачення вважає, що колишній глава ГФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто прийняв ряд безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу і зобов’язань ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн