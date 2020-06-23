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Весілля під час карантину в Україні: у Моз озвучили категоричну умову

23.06.2020

В Україні під час карантину через епідемію коронавіруса можна святкувати весілля з обмеженою кількістю гостей і дотриманням протиепідемічних вимог.

Торжество дозволено проводити в групі до 10 осіб. Про це під час брифінгу 23 червня повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Відповідаючи на питання, чи можна святкувати весілля групою у 50 чоловік в закритому приміщенні з вентиляцією, дотримуючись всіх карантинних заходів, міністр підкреслив, що це не відповідає встановленим правилам.

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